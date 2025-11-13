Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: qué fue de su vida y a qué se dedica

Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: qué fue de su vida

Julieta Rossi era la novia de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado brutalmente a golpes por un grupo de rugbiers a salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. La vida de la joven dio un giro inesperado ese el verano del 2020 y hoy, a sus 23 años, encontró en la danza su lugar de felicidad.

Julieta Rossi era la novia de Fernando y también había ido a Villa Gesell para las vacaciones de verano del 2020. A cinco años del brutal crimen que conmocionó a la Argentina y marcó su vida, la joven encontró en su pasión por la danza una razón para seguir adelante. “El baile es mi forma de sanar”, expresó en más de una ocasión.

La joven ya es profesora y se destaca en diferentes tipo de baile como reggaeton, urbano y femme style. Además, es verdaderamente reconocida en el ámbito y cuenta con más de 375 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Su amor por el arte también se traslada a otras disciplinas artísticas como pole dance, ya que en redes sociales ha compartido imágenes realizando este tipo de expresión corporal y tomando clases.

Incluso tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles, en Estados Unidos, para tomar clases de perfeccionamiento. “Estoy cumpliendo uno de mis sueños desde que soy pequeña y miraba con admiración a cada uno de los bailarines que pasaban por este salón”, escribió en un posteo su cuenta de Instagram.

Gracias a su talento, presencia y esfuerzo Julieta ha llegado a trabajar como bailarina de diferentes a artistas musicales como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna. No solo con colaboraciones en videoclips sino también durante conciertos y presentaciones en vivo.