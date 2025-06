¿Es feriado el 17 de junio en Argentina? La decisión que tomó el Gobierno

Junio 2025 llega con dos feriados y un fin de semana largo.

Con la llegada de junio, muchos trabajadores argentinos se pregunta si es feriado el 17 de junio de 2025. La respuesta no es tan sencilla, ya que el gobierno de Javier Milei tomó una decisión importante sobre esta fecha y así lo plasmó en el calendario oficial de feriados de Argentina que difundió en diciembre del año pasado.

Al respecto, es preciso saber que el martes 17 no es asueto exactamente, ya que el Gobierno nacional decidió trasladar el feriado al lunes 16 de junio. Esta decisión busca impulsar el turismo y generar fines de semana largos.

¿Qué pasa con el feriado del 17 de junio en 2025?

El 17 de junio recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399. En 2025, esta fecha no será celebrada el martes 17, sino que se traslada al lunes 16 de junio, tal como permite la legislación vigente.

De este modo, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo del 14 al 16 de junio, lo cual favorece el descanso, el ocio y el turismo interno.

¿Se paga doble si se trabaja el 17 de junio?

No. El martes 17 de junio de 2025 no es feriado y, por lo tanto, no corresponde el pago doble. El feriado fue decretado para el lunes 16 de junio, y solo en ese día se aplican las condiciones especiales establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En ese sentido, de acuerdo al artículo 166 de la LCT, si un trabajador presta servicios durante un feriado nacional, debe cobrar doble por ese día. Es decir, su remuneración habitual más un 100 por ciento.

Calendario de feriados.

El calendario de feriados confirmado para 2025 en Argentina

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria

2 de abril: Día de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Día de Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

16 de junio (trasladado del 17) : Día de Güemes

: Día de Güemes 17 de agosto: San Martín

12 de octubre: Diversidad Cultural

24 de noviembre (trasladado del 20): Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos: