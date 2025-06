Dos feriados alegran a los argentinos en pleno junio.

Los trabajadores tendrán una semana de menor carga laboral en el mes de junio en Argentina ya que se combinan dos feriados nacionales con tres días de diferencia. Se trata del lunes 16 y del viernes 20, en los que se conmemora a Martín Miguel de Güemes y a Manuel Belgrano, respectivamente.

Los 17 de junio son feriado en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General Güemes pero, como en este caso cae en un día martes, se pasa para el lunes 16 por fines turísticos. El homenajeado fue un militar y parte trascendental de la liberación nacional por su participación junto a los Generales José de San Martín y Manuel Belgrano.

Al mismo tiempo, el viernes 20 es el Día de la Bandera y se da en esa fecha en conmemoración del creador de la insignia argentina, Manuel Belgrano, quien falleció ese día de 1820 en Buenos Aires. Como cae en una fecha consecutiva a un fin de semana, los argentinos tendrán dos findes largos seguidos para disfrutar con sus allegados, descansar en casa o hacer alguna escapada express; además, la semana del 16 al 20 solo contará con tres días laborales: el martes 17, miércoles 18 y jueves 19.

Al tratarse de feriados nacionales y no optativos, aquellos empleados que deban acudir a sus labores en esas fechas cobrarán el doble por cada hora trabajada según lo dicta la ley. A diferencia de estos casos, cuando se trata de un día no laborable, es decisión del empleador dar o no el asueto y, si no lo hace, las horas se pagan sin ningún tipo de aumento.

Todos los feriados del 2025 en Argentina

Miércoles 1 de enero: Año nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: feriado puente.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Los feriados son ideales para descansar en casa.

Viernes 15 de agosto: feriado puente.

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Los fines de semana largos que quedan en el 2025