Un colectivo atropelló a un adolescente en Nueva Pompeya: sufrió traumatismo de cráneo

Un adolescente sufrió traumatismo de cráneo esta mañana al ser atropellado por un colectivo en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 sobre la avenida Francisco Rabanal al 1300 y Del Barco Centenera, donde por causas que se deben investigar, un chico de aproximadamente 15 años fue atropellado por un colectivo de la línea 28, interno 107, que circulaba por la senda del Metrobus.

Según informaron fuentes viales a Télam, como resultado del impacto, el menor quedó debajo del colectivo y fue rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad para ser trasladado por el SAME al Hospital Penna con traumatismo de cráneo. Desde entonces la calzada se encontraba parcialmente restringida mientras se realizaban las pericias ordenadas por la justicia.

La Plata: atropellaron a un niño de 4 años y se dieron a la fuga

Un/a automovilista embistió a un niño de 4 años en las calles 172 y 46 de La Plata. El menor iba junto a su tía en camino al jardín cuando un auto marca Fiat 147 color blanco/crema con vidrios polarizados lo atropelló, provocándole fracturas en su pierna y debe ser intervenido quirúrgicamente, aunque no tiene riesgo de vida.

El conductor/a tomó la decisión de irse a la fuga. Aún no se sabe si era un hombre o una mujer quien conducía el automovil y las cámaras no pudieron identificar la patente.

El niño permanece internado en el Hospital de Niños de La Plata y su madre lo está acompañando. La tía de la víctima contó que, además de la fractura en la pierna, tenía heridas en su cabeza y, al momento del accidente, "le salía sangre de la nariz y de la boca".

"Estabamos llegando tarde. Eran las 12:40 del mediodía y esperé que pasaran unos autos. Ellos van adelante mio y un auto pasó con todo y se lo llevó puesto. No frenó e iba muy rápido. Era una esquina y no tenía semáforo. El conductor me vio pasar", contó la tía del niño, llamado Benicio, en diálogo con C5N.

También detalló que "iba mucho más rápido que los otros vehículos" y que "mucha gente lo persiguió, pero no frenó".