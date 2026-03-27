La desesperación de Agostina Páez ante el revés judicial por racismo: “Estoy desbordada”

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil se mostró muy angustiada ante los medios de comunicación después de que se conociera el revés judicial que la obliga a quedarse entre 10 y 15 días más en Río de Janeiro.

La argentina enfrenta una causa por injuria racial después de haber hecho gestos inapropiados a los empleados de un bar en Ipanema y que la situación haya quedado registrada en las cámaras de vigilancia del lugar.

En los últimos días se creía que Páez podría volver al país el fin de semana. “Estoy desesperada, desbordada, sufriendo un montón, no sé qué tanto más voy a sufrir aquí. Cada vez menos esperanza. Estoy muy angustiada”, expresó ante los medios.

El inesperado revés

Cuando parecía que Páez iba a volver a Argentina después del largo proceso judicial que enfrentó en Brasil, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que se debían mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, por lo cual la joven debería permanecer aproximadamente dos semanas más en Río de Janeiro.

La decisión fue en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a Argentina. “El juez en vez de revocar las cautelares y dejarla salir, prefirió esperar al fallo”, explicó la abogada de la joven Carla Junqueira y agregó: "Quiere estudiar un poco más las inconsistencias de los relatos para fallar. Ayer definió que prefiere esperar que presentemos los alegatos finales y fallar, y que haya el depósito de una caución para que pueda regresar a la Argentina”.

En respuesta, la abogada presentó un habeas corpus para destrabar la salida del país de su representada. “Es un remedio jurídico contra un acto coactivo. No nos da otra", explicó. Además, anticipó que si el Tribunal rechaza el habeas corpus, irá a la Corte Suprema: “El derecho a la libertad es una de las garantías fundamentales de la Constitución”.

Dos semanas más en Brasil

Aunque parece poco tiempo, el alargamiento de la estadía en Brasil, donde Agostina fue objeto de un gran escrutinio público, resulta perjudicial para la acusada, que está hace dos meses en Río de Janeiro. “Para una persona que está acá privada de su libertad, con su padre... es mucho. Vamos a presentar los habeas corpus porque más allá de una cuestión logística, jurídicamente no haría tanta diferencia“, detalló Junqueira.

La postergación del regreso no cambia el fondo del acuerdo al que se llegó. “Hay alegatos finales presentados por fiscalía que piden que la pena mínima de dos años sea reemplazada por trabajos comunitarios y reparación del daño moral a las víctimas. El que va a definir es el juez. Confiamos en el poder judicial de Brasil, que va a hacer el proceso justo”, explicó la abogada.

Además, criticó el trato que le dieron a su representada en el país vecino: “Salió en los medios brasileros que el reemplazo de una pena por una eventual reparación de daños podría significar algún tipo de impunidad. Eso generó en la fiscalía una sensación de que no hay credibilidad en el sistema de justicia de Brasil. Yo lo veo al revés: el sistema judicial no está para responder a clamores sociales sobre lo que es o no impunidad. La Justicia tiene que aplicar la legislación”.

En la misma línea contó que la fiscal incluyó en su documento que “no pueden contaminar la sociedad con la sensación de impunidad”. “No son legisladores que tienen que responder a la sociedad. Cambiar una decisión o postergar la revocación de cautelares, que ya son efectivamente desproporcionadas, para responder a lo que piensa la sociedad, eso sí es una falta de credibilidad de la Justicia”, argumentó la abogada y cerró: “Si vamos a responder al clamor público, entonces la ahorcamos en plaza pública. La ponemos acá y listo”.