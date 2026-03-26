Caso Agostina Paez: el abogado de la argentina detenida en Brasil negó la cifra millonaria que debería pagar

Agostina Páez, la abogada argentina imputada por injuria racial, continuará en Brasil y su situación procesal genera preocupación entre sus allegados. Durante la última audiencia, el juez indicó que la joven de 29 años podía volver al país, pero luego se retractó. Ahora, deberá esperar 15 días en Río de Janeiro a que salga el fallo definitivo. Es decir, que en dos semanas sabrá si puede regresar a territorio nacional o no.

La información que había trascendido tenía que ver con que, por acuerdo de la Fiscalía y la querella, Agostina volvería a la Argentina para realizar un servicio comunitario. Además, se dijo que habían llegado a acordar una cifra millonaria de resarcimiento en beneficio de las víctimas.

No obstante, el abogado de Paez, Sebastián Robles, desmintió tal información y aseguró que, por el momento, no hay ningún acuerdo de dinero. En consecuencia, deberá esperar sí o sí al fallo final del Tribunal.

Cómo fue la última audiencia de Páez en Río de Janeiro

Este martes se llevó a cabo la última audiencia de Agostina Páez, cuya expectativa de pena ascendía a 15 años de prisión por racismo. Sin embargo, la Fiscalía redujo a solo una denuncia contra la acusada y la posición de Agostina se vio favorecida. De esta manera, su condena bajaba a dos años de cárcel. En resumen, las tres denuncias se conglomeraron en un solo delito cuya pena puede ser reemplazada por servicios comunitarios y pago de indemnización.

La decisión de la Fiscalía y la palabra del juez generaron ilusión en Agostina, ya que estaba cada vez más cerca de volver a la Argentina. Pero luego de conocer la resolución sobre la espera al fallo definitivo, la otra abogada de la joven, Carla Junqueira, no tardó en expresar su malestar. "El juez dijo: 'Sí, sí, no te preocupes, esta semana ya defino'. Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no", dijo la letrada, según informó Infobae.

Hace algunos días, Agostina habló con América TV y detalló cómo vive en Brasil tras ser detenida hace dos meses por el incidente ocurrido en un bar de Copacabana. "Estoy desesperada y muy angustiada. Pensé que iba a tener un alivio, pero, de nuevo no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí", expresó la abogada.