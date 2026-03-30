Agostina Páez vuelve a Argentina si paga una caución: el revés a favor de la abogada acusada de racismo

Buenas noticias para Agostina Paez tras permanecer dos meses y medio detenida en Brasil. La abogada acusada de racismo en el país vecino podría volver a la Argentina si paga una cifra de 18 mil dólares, según Noticias Argentinas.

Así lo comunicó la Justicia de Río de Janeiro que autorizó un habeas corpus que permite que se le retire la tobillera electrónica y que se le devuelva el pasaporte. El monto que pidió la Justicia funcionará como "reparación del daño" causado a las víctimas.

La resolución fue firmada por Luciano Silva Barreto, perteneciente a la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, según informó La Nación. El magistrado consideró en su escrito que, de continuar en Brasil, ya habiendo finalizado la recolección de pruebas, "no tenía fundamental procesal" y podía caer en un "constrangimiento ilegal flagrante".

Barreto criticó duramente al juez de primera instancia, Guilherme Schilling Pollo Duarte, que había pedido que la joven se quedara en Brasil por 15 días más bajo una estricta vigilancia.“Cada día que permanece en Brasil contra su voluntad representa una violación continua y progresiva de su derecho de ir y venir", expresó Barreto en su fallo. Asimismo, indicó que todas estas medidas eran "desproporcionadas" para una ciudadana extranjera, abogada y sin antecedentes penales. Por tanto, era menester que pudiese regresar a su lugar de origen.

La abogada Agostina Paez podría volver a la Argentina esta semana

Carla Junqueira, la abogada brasileña de Paez, evitó dar mayores precisiones tras el fallo, pero aseguró que "estaban muy conformes con la decisión".

Lo cierto es que la joven podría volver a la Argentina esta misma semana siempre y cuando se acredite la indemnización o seguro de caución. Una vez que esto ocurra se procederá a sacarle la tobillera electrónica y, más tarde, le devolverán el pasaporte para que pueda regresar. De eso, se encargará la defensa de la joven. De hecho, la abogada Junqueira indicó: "Esta semana terminaremos los trámites".

El proceso judicial continuará en Río de Janeiro y, de esta manera, Paez aguardará la sentencia final por la denuncia de racismo desde Santiago del Estero, provincia de la que es oriunda.

La defensa de Agostina se anotó un gran punto a su favor porque logró con esta última decisión, evitar que la familia de la abogada tuviera que pagar 150.000 dólares de indemnización, cifra inicial que había sugerido la Justicia de Río de Janeiro.