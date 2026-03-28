Investigan a una profesora argentina por robar un virus de un laboratorio de Brasil

Una docente universitaria argentina fue detenida acusada de sustraer material biológico catalogado como peligroso de un laboratorio de virología ubicado en Campinas, en el estado de San Pablo, Brasil. La mujer enfrenta cargos por fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado, mientras que su esposo también es investigado. Fue liberada hasta que se esclarezca el caso.

Se trata de Soledad Palameta, quien fue arrestada y luego liberada por la Policía Federal brasileña tras retirar sin autorización microorganismos del laboratorio de virología y biotecnología del Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Las muestras estaban almacenadas en una instalación de nivel NB3, considerada la segunda categoría más estricta en términos de bioseguridad, según informó el medio local OGlobo.

La causa judicial tuvo su origen el 13 de febrero pasado, cuando se advirtió la faltante de material biológico -principalmente virus H1N1 y H3N2- en un laboratorio de la Unicamp. A partir de ese hallazgo, la Policía Federal de Brasil detuvo a Palameta en flagrancia, imputándola por robo, fraude procesal y transporte no autorizado de virus genéticamente modificados.

Palameta, de 35 años y oriunda de Rosario, se desempeñaba como profesora en la Facultad de Ingeniería en Alimentos, bajo la supervisión de Clarice Arns. Según trascendió, Palamenta habría robado el material del instituto y lo llevó a otros congeladores de colegas de la Facultad de Economía y Administración, donde fue encontrado por la Policía.

Si bien las muestras pudieron ser recuperadas y no se detectó contaminación externa, parte de los virus apareció en otros laboratorios e incluso en contenedores de residuos. En la actualidad, Palameta se encuentra en libertad provisional, con la restricción de no ingresar a la Unicamp ni salir de Brasil sin autorización judicial.

Quién es Soledad Palameta

Palameta cuenta con un doctorado en ciencias farmacéuticas y trayectoria en el manejo de virus. Se graduó en biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario y posteriormente se estableció en Brasil, donde realizó estudios posdoctorales en el mismo laboratorio de la Unicamp.

Por su parte, en su perfil de LinkedIn, Miller afirmó poseer experiencia “en prospección, aislamiento y manipulación de virus y otros microorganismos clasificados como de nivel de bioseguridad 2 y 3, incluyendo influenza H1N1, H3N2, H5N1″.

Palameta está casada con Michael Edward Miller, un científico con quien además impulsa una startup denominada Agrotrix, fundada en mayo de 2025 y orientada a la aplicación de técnicas microbiológicas para mejorar la producción agrícola. La firma surgió de un programa de incubación de la propia Unicamp y opera en un parque tecnológico ubicado dentro del campus, según consignó OGlobo.