Hungría debe revisar las leyes contra el colectivo LGBTQ+, según la candidata a ministra de Justicia

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas sostiene una bandera arcoíris de seis colores durante la Marcha del Orgullo LGTBQ+ de Budapest, Hungría

​Hungría tendrá que revisar la legislación que restringe el acceso a contenidos LGBTQ+, después de que ‌el máximo tribunal ‌de la Unión Europea dictaminara que infringía la legislación de la UE, según dijo el martes la candidata a ministra de Justicia, Márta Görög.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en abril que las medidas introducidas por el Gobierno saliente ​de Hungría restringían ⁠ilegalmente el acceso a contenidos LGBTQ+ y contribuían ‌a la estigmatización y marginación de ⁠las personas homosexuales y trans.

La ⁠disputa ha sido uno de los varios puntos de fricción entre Budapest y Bruselas en materia de Estado ⁠de derecho y derechos humanos, lo que ha ​contribuido a la congelación de ‌miles de millones de euros ‌en fondos de la UE.

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El primer ministro Peter ⁠Magyar, que llegó al poder tras las elecciones del 12 de abril que pusieron fin a los 16 años de mandato de Viktor Orbán, ​se ha ‌comprometido a restablecer las relaciones con la UE y desbloquear los fondos. Sin embargo, Bruselas ha señalado que Hungría debe adoptar medidas concretas para abordar las preocupaciones sobre los ⁠estándares democráticos y los derechos de las minorías.

"Hungría es miembro de la Unión Europea, lo que significa que tiene responsabilidades", dijo Görög ante una comisión parlamentaria. "Esto significa que, en relación con esta sentencia judicial, el Ministerio de Justicia debe llevar a cabo una corrección conforme a ‌la ley".

Añadió que la legislación húngara no puede existir de forma aislada y debe reflejar las normas jurídicas internacionales y europeas, incluidos los valores comunes de la UE.

Los derechos de las personas LGBTQ+ se vieron ‌recortados bajo el Gobierno de Orbán, que dijo que las normas eran necesarias para proteger a los niños. El ‌año pasado, ⁠prohibió las marchas del Orgullo y permitió a la policía utilizar tecnología de reconocimiento ​facial para identificar a los asistentes.

Con información de Reuters