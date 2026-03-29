"No podemos ser tibios": Kicillof llamó a transformar las estructuras productivas en un encuentro regional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este viernes de una agenda de actividades en la Uruguay, donde mantuvo encuentros con dirigentes políticos y formó parte del IV Encuentro “Hay Otra Esperanza”, un foro regional que reunió a referentes del campo popular de América Latina.

Durante su exposición en el panel de cierre del evento, realizado en Montevideo, el mandatario bonaerense planteó la necesidad de impulsar transformaciones profundas en la región. “No podemos ser tibios ni limitados: cuando tenemos responsabilidades de gestión, no podemos resignar la vocación de transformar las estructuras productivas para mejorar la vida de los pueblos”, sostuvo.

El encuentro, organizado por la Red Futuro bajo la consigna “Hay otra esperanza. Resistir, gobernar, transformar y construir horizontes de futuro”, contó con la participación de dirigentes de distintos países de la región. Entre ellos, el secretario de Presidencia uruguayo Alejandro Sánchez; el exministro de Hacienda de Brasil Fernando Haddad; la senadora colombiana María José Pizarro; la dirigente peruana Verónika Mendoza; la prefecta ecuatoriana Paola Pabón; y el diputado chileno Gonzalo Winter.

En ese contexto, Kicillof también se refirió a la situación actual de la Argentina y cuestionó las políticas del presidente Javier Milei. Señaló que el país atraviesa una etapa compleja y consideró que existe un intento de transformar el rol del Estado y los valores sociales, en línea con corrientes políticas internacionales.

Asimismo, el gobernador remarcó la importancia de fortalecer la integración regional como respuesta al contexto global. “Frente a esta etapa de incertidumbre, la respuesta debe ser la construcción de un bloque internacional que permita enfrentar los desafíos comunes”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de avanzar en políticas que promuevan el bienestar de los pueblos a partir de la unidad latinoamericana.

Durante su visita, Kicillof mantuvo una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el intendente de Montevideo, Mario Bergara. En ese marco, suscribió un convenio de cooperación para fortalecer un proyecto conjunto presentado ante organismos de ambos países, con el objetivo de coordinar acciones de cooperación internacional e impulsar capacidades compartidas.

Además, se firmó una carta de intención para avanzar en un acuerdo específico vinculado al acceso a la alimentación, la comercialización de alimentos y el desarrollo de sistemas públicos de abastecimiento, a través del intercambio de experiencias entre ambas jurisdicciones.

La agenda del mandatario incluyó también encuentros con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y con la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, en una jornada orientada a fortalecer los vínculos institucionales y promover la cooperación regional.