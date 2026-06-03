Aristóteles, filósofo griego: "La justicia es el bien común"

La frase "La justicia es el bien común", o la idea de que la justicia política tiene como fin último el bienestar colectivo, sintetiza uno de los pilares más importantes del pensamiento ético y político de Aristóteles. Para comprenderla a fondo, es necesario analizarla a través de dos de sus obras maestras: la Ética a Nicómaco y la Política.

Para Aristóteles, el ser humano es por naturaleza un zoon politikon (animal político o social). Esto implica que nuestra plenitud no puede alcanzarse en el aislamiento; necesitamos de la comunidad, denominada polis, tanto para sobrevivir como para vivir bien y alcanzar la eudaimonía (felicidad).

En este esquema:

La política no se reduce a la lucha por el poder, sino que es la ciencia encargada de organizar la vida en sociedad.

El objetivo de la organización social no es solo la supervivencia económica o la seguridad, sino el perfeccionamiento moral de los ciudadanos.

En el Libro V de la Ética a Nicómaco, Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia:

Justicia particular: se refiere al trato equitativo con los demás (cumplir contratos, no robar, distribuir bienes justamente).

Justicia universal o legal: es el cumplimiento de las leyes que promueven el interés de toda la comunidad.

Según Aristóteles, si el Estado beneficia exclusivamente a un sector, se rompe el principio de justicia.

Es en esta segunda acepción donde la justicia se equipara al bien común. Aristóteles sostiene que es la virtud más completa porque no se practica para beneficio propio, sino en relación con los demás. Por lo tanto, una ley es justa solo si ordena acciones que protejan y promuevan el bienestar de toda la sociedad, y no el de un individuo o un grupo privilegiado.

El termómetro de los gobiernos

Este concepto sirve como criterio principal en su obra Política para clasificar los regímenes gubernamentales. Según Aristóteles, un gobierno no es bueno o malo por el número de personas que ejercen el poder, sino por a quién beneficia.

Regímenes Justos (Buscan el Bien Común): Monarquía (uno), Aristocracia (unos pocos), República o Politeia (muchos).

Regímenes Degenerados (Buscan el Bien Propio): Tiranía (uno), Oligarquía (unos pocos), Democracia o demagogia (muchos).

Como bien señalaba el filósofo en el Libro III de la Política: "Las constituciones que miran al interés común son justas... pero las que miran sólo al interés de los gobernantes son defectuosas y todas ellas desviaciones de las constituciones correctas".

De esta manera, cuando vinculamos a Aristóteles con la idea de que la justicia es el bien común, entendemos que las leyes e instituciones de una sociedad solo son legítimas si logran que todos los ciudadanos prosperen. Si el Estado beneficia exclusivamente a un sector, se rompe el principio de justicia y la sociedad fracasa en su meta fundamental: el bienestar colectivo.