13 vinos argentinos entre los mejores del mundo en 2025: ¿Cuáles son y dónde conseguirlos?

Desde un Malbec potente de Mendoza hasta un Torrontés fresco de Salta, hay opciones para todos los gustos.

En la última edición de "The 50 Best World's Restaurants", Argentina volvió a demostrar por qué es una potencia vitivinícola: un jurado internacional de sommeliers destacó 13 vinos argentinos entre los 123 mejores del mundo. Mendoza lideró con nueve etiquetas, pero Salta, San Juan y la Patagonia también brillaron.

Argentina, el país sudamericano más premiado

El reconocimiento no es menor: Argentina fue el país con más vinos destacados de Sudamérica, superando a Chile (5), Uruguay (4) y Brasil (1). El jurado, integrado por expertos de restaurantes de élite, destacó especialmente la calidad del Malbec argentino, con seis menciones.

Además, a diferencia de otras competencias, en "The 50 Best" no son las bodegas las que inscriben sus vinos, sino los organizadores quienes eligen qué etiquetas participan. Hasta se evalúan vinos de cosechas antiguas (no solo los últimos lanzamientos), algo poco común en este tipo de certámenes.

Cabe mencionar que bodegas icónicas como Familia Zuccardi, Catena Zapata y Susana Balbo repitieron su éxito internacional.

Los 13 vinos argentinos premiados

Mendoza (9)

La Linterna Chardonnay El Tomillo Estate Parcel #1 2019 (Bemberg Estate Wines)

La Linterna Malbec El Tomillo Estate Parcel #5 2017 (Bemberg Estate Wines)

Gran Dante Malbec 2021 (Dante Robino)

Salentein Single Vineyard La Pampa Malbec 2021 (Bodegas Salentein)

Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2021 (Catena Zapata)

Nicolás Catena Zapata 2003 (Catena Zapata)

Susana Balbo Signature Limited Edition Blanco de Gualtallary 2023

Susana Balbo Signature White Blend 2023

Finca Piedra Infinita Malbec 2021 (Zuccardi Valle de Uco)

Salta (2)

Altura Máxima Malbec 2020 (Bodega Colomé)

(Bodega Colomé) Colomé Torrontés 2024 (Bodega Colomé)

San Juan (1)

Pyros Vineyard Block N°4 Malbec 2022 (Pyros Wines)

Patagonia (1)

Casa Yagüe Chardonnay Elevage 2021 (Chubut)

¿Por qué el Malbec sigue siendo el rey?

De los 13 vinos destacados, 6 son Malbec, confirmando el lugar de Argentina como líder mundial en este varietal. Bodegas como Zuccardi y Catena Zapata lograron impresionar con vinos de alta gama y terroir único.

Blancos que sorprendieron

Aunque el Malbec dominó, los blancos también tuvieron su lugar:

La Linterna Chardonnay 2019 (Mendoza)

Colomé Torrontés 2024 (Salta)

Susana Balbo Signature White Blend 2023 (Mendoza)

¿Dónde comprar estos vinos?

Muchos están disponibles en:

Tiendas especializadas (como VINEX o Grand Cru )

E-commerce (Mercado Libre, Bodegas Online)

Restaurantes gourmet (Don Julio, Tegui, etc.)

Algunos, como el Nicolás Catena Zapata 2003, son ediciones limitadas.

Argentina vs. el mundo: ¿cómo nos comparamos?

Este reconocimiento reafirma que Argentina compite con los mejores. Países como Francia, Italia y España siguen liderando, pero nuestros vinos ya son un estándar de calidad en restaurantes de élite.

Asimismo, lo más valioso es la diversidad de nuestras regiones (Mendoza, Salta, Patagonia)que evidencia cómo en todo el país hay vinos de altura.