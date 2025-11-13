Fotógrafo peruano en Argentina gana premio mundial Huawei XMAGE 2025

El premio se entregó en el Grand Palais de París, Francia.

Un fotógrafo peruano que hace de Argentina su hogar y su musa acaba de lograr un reconocimiento internacional. Carloman Macidiano Céspedes Riojas fue elegido como uno de los ganadores del prestigioso HUAWEI XMAGE 100 2025, un premio que celebra lo mejor de la fotografía móvil a nivel global.

La ceremonia de entrega se realizó en un escenario de lujo: el Grand Palais de París, en Francia, el pasado 12 de noviembre. Este evento, organizado junto a Paris Photo, una de las ferias de fotografía más importantes del mundo, reunió a los talentos más destacados. Macidiano, quien vive en Argentina desde hace 21 años, sigue así fortaleciendo su trayectoria con un nuevo y brillante logro.

El mundo a través de un smartphone

El concurso de este año, que tuvo como tema central “El mundo, tú y yo”, demostró ser un fenómeno masivo. Atrajo más de 743.000 fotografías enviadas desde 78 países y regiones diferentes. Ser seleccionado entre cientos de miles de participantes convierte este logro en un verdadero mérito para el artista peruano-argentino.

¿Qué tiene de especial la mirada de Macidiano? Con su smartphone Huawei, él se dedica a capturar escenas cotidianas de la vida en Argentina. Sus fotos reflejan pedacitos de la cultura local y de su propia experiencia viviendo en el país. En cada imagen, se puede apreciar una cercanía y una sensibilidad que logran una conexión genuina con el espectador.

Este no es su primer triunfo en este certamen. El año pasado, Macidiano ya había sido distinguido en los XMAGE Awards 2024 por su obra “Patagonia Argentina”. Este nuevo premio, el HUAWEI XMAGE 100, reafirma su talento y su mirada artística única, consolidándolo como un referente en la fotografía móvil.

La tecnología al servicio del arte

El premio no solo destaca la habilidad del fotógrafo, sino también las capacidades de los dispositivos móviles como herramientas creativas. Kevin Ho, director ejecutivo de Huawei Consumer Business Group, destacó durante la ceremonia la misión de XMAGE: “Utilizar el poder de la tecnología y las imágenes para percibir mejor el mundo y, de forma más amable, vernos unos a otros”.

Sus fotos muestran escenas cotidianas de la vida en Argentina.

Las fotografías ganadoras, incluyendo las de Macidiano, fueron expuestas en una muestra dividida en tres áreas: “Capturo, luego existo”, “Lo construido, lo percibido” y “En sus propias palabras”. Esta exposición refleja el objetivo del concurso de sumergir al público en una experiencia visual que reimagina la relación entre las personas y el mundo que las rodea.

Para los amantes de la fotografía en Argentina, la historia de Macidiano es una inspiración. Demuestra que no se necesita un equipo costoso y complicado para crear arte con valor universal. Un smartphone y, sobre todo, una mirada curiosa y emotiva, son suficientes para conectar con personas de todas partes del mundo.

Si querés conocer más sobre este certamen y ver la galería completa con todas las imágenes ganadoras del 2025 HUAWEI XMAGE, podés visitar el sitio oficial de Huawei. Allí vas a poder descubrir cómo artistas de todo el planeta están usando la tecnología para cambiar la forma en que percibimos lo que nos rodea.