A cara lavada: las fotos del DNI de los famosos que votarán en las elecciones 2025

Las fotos del DNI de Marcelo Tinelli y Wanda Nara.

Como ocurre cada domingo de votación, en estas elecciones 2025 salieron a relucir las fotos que los famosos no quieren mostrar: las de su DNI. Como ocurre con cualquier ciudadano cuando concurre al registro civil, las estrellas de Argentina deben fotografiarse de frente y posar sin maquilladores, sin luces profesionales y, por supuesto, sin la ayuda de filtros ¿El resultado? Imágenes muy diferentes a las que solemos tener de ellos en la televisión.

Desde Marcelo Tinelli hasta Wanda Nara son algunas de las figuras que tiene las fotos de sus DNI circulando por las redes sociales. Todo comenzó en 2015, cuando la cuenta de X @LaFotoDelDNI generó furor al recopilar y compartir los retratos 4x4 de varias estrellas argentinas.

La cuenta dejó de tener actividad en 2016, pero dejó para la posteridad algunas de las fotos más codiciadas. Y aunque algunos pudo haberles molestado, hubo quienes se lo tomaron con humor. Por ejemplo, el "Chino" Darín reposteó su fotografía y agregó: "Ahora entiendo por qué siempre me para la policía aeroportuaria...".

Y aunque aquel mítico perfil dejó de funcionar hace nueve años, cada elección reaviva la memoria de esas fotos que nadie quiere mostrar. Y en 2025, con los comicios nacionales en el centro de la escena -en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores-, se genera una pregunta: ¿cuántos famosos habrán renovado el documento para dejar atrás una imagen poco favorecedora y cuántos seguirán con esa foto que preferirían borrar?

Tinelli, La Sole, y muchos más: las fotos de los DNI de los famosos

