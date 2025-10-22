Marcelo Tinelli cruzó a Donald Trump por sus dichos sobre Argentina: "Hay"

Tinelli cruzó a Donald Trump por sus dichos sobre Argentina.

Las palabras de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, para describir el "presente" que está viviendo la Argentina llamó la atención de muchos, especialmente por lo extremo en que trató la situación de nuestro país, al señalar que estamos "muriendo" y "luchando por sobrevivir", justificando así los millones de dólares que acordó prestar a Javier Milei (así como también otras medidas que llevó a cabo, como la compra de pesos argentinos por parte del tesoro norteamericano, algo que fue calificado como extremadamente excepcional).

"Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida", le espetó a una periodista, que le preguntó qué tenía para decirle a los agricultores estadounidenses que sentían que el acuerdo beneficiaba más a nuestro país que al suyo. "Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir", continuó.

"Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre... me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo", concluyó tajante Trump, en declaraciones que tuvieron gran repercusión en el Cono Sur.

Marcelo Tinelli cruzó a Trump: "No nos estamos muriendo"

Uno de los que salieron al cruce de estas palabras fue Marcelo Tinelli. El reconocido conductor subió a sus historias de Instagram un reel con lo manifestado por Trump, acompañado por un mensaje de su autoría: "Un divino Donald. Muy copado con su pensamiento sobre nuestro país", lanzó tajante.

Marcelo Tinelli habló sobre los dichos de Donald Trump.

"Podemos estar mal o bien, pero no nos estamos muriendo, y hay un pueblo que en los peores momentos ha salido adelante, con esfuerzo y sacrificio", concluyó junto a emojis de una bandera argentina y un corazón.