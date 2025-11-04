Rescatá tus fotos con Nano Banana en 6 simples pasos

Nano Banana utiliza algoritmos de visión artificial y redes neuronales.

Si alguna vez sacaste una foto que prometía ser perfecta pero terminó borrosa o sin foco, no estás solo. Entre la mala iluminación, los movimientos inesperados o el pulso traicionero, muchas imágenes terminan en la papelera. Pero una nueva herramienta de inteligencia artificial, Nano Banana, está cambiando ese panorama: con apenas un par de indicaciones, puede corregir fotos desenfocadas, borrar imperfecciones y recuperar nitidez en segundos, sin necesidad de Photoshop.

Desarrollada por Gemini, la IA de Google, Nano Banana ya se ganó un lugar entre las apps más útiles para quienes sacan fotos con el celular. Lo mejor es su simplicidad: basta con subir la imagen y escribir un prompt tan básico como “mejorá el enfoque y hacé la foto más nítida”. En menos de un minuto, el sistema devuelve una versión mejorada, sin necesidad de ajustar capas ni tener conocimientos de edición.

Cómo funciona Nano Banana

Nano Banana utiliza algoritmos de visión artificial y redes neuronales entrenadas para detectar desenfoques, eliminar gotas, arañazos o reflejos, e incluso reconstruir detalles perdidos por el movimiento. En pruebas realizadas con fotos de mascotas, paisajes y retratos, la herramienta fue capaz de recuperar rostros detrás de gotas o corregir la neblina causada por la condensación de una funda protectora.

Además, permite sumar instrucciones adicionales para borrar elementos no deseados, como personas o partes del fondo. Cuanto más específico sea el prompt, mejores serán los resultados.

Cómo corregir una foto, paso a paso

Ingresá a Nano Banana desde la plataforma de Gemini o desde la app correspondiente. Subí la foto que querés mejorar (puede ser de tu galería o una imagen antigua). Escribí un prompt simple, por ejemplo: “hacé la foto más nítida y corregí el enfoque”. Esperá unos segundos mientras la IA analiza y procesa la imagen. Revisá el resultado y, si querés, agregá un nuevo prompt para ajustar detalles o eliminar objetos. Descargá la versión mejorada para compartirla en redes sociales o guardarla en tu galería.

Limitaciones y usos recomendados

Aunque los resultados sorprenden, Nano Banana no hace milagros. Las imágenes con un desenfoque extremo o un enfoque completamente perdido pueden no mostrar mejoras. Otro punto a tener en cuenta es la resolución de salida: las fotos procesadas no superan los 720p, por lo que su uso está más orientado a redes sociales o recuerdos personales que a trabajos profesionales.

Aún con esas limitaciones, la IA se posiciona como una excelente opción gratuita para quienes quieren mejorar sus fotos sin esfuerzo. En muchos casos logra resultados comparables a los de un retoque profesional, pero en una fracción del tiempo.

En definitiva, Nano Banana de Gemini es una herramienta ideal para quienes buscan rescatar esas fotos que parecían perdidas, sin depender de programas complejos ni invertir horas en edición. Antes de abrir Photoshop, vale la pena darle una oportunidad.