Un informe reveló que ocho de cada diez adolescentes participan de apuestas online

Un informe difundido por el Consejo Publicitario Argentino (CPA) advirtió que ocho de cada diez jóvenes participan de apuestas online, a la par que el 37% de los jóvenes que accede a las plataformas digitales de apuestas lo hace con alta frecuencia o mismo a diario, lo que representa un crecimiento alto en comparación a 2024, última vez en el que se había medido esta problemática. Los expertos a cargo del informe advirtieron que estos números demuestran un avance silencioso e "invisible para los adultos", ya que esta adicción se estaría convirtiendo "en un nuevo foco de juego compulsivo".

El texto del CPA explica que la gravedad de la problemática radica en el corrimiento de los ecosistemas para el desarrollo de las adicciones. Mientras años atrás era necesario acudir a una casa de apuestas, hoy basta con tener un celular donde poder descargar aplicaciones de juego que permiten entrar en el juego de la timba. "El ecosistema de las apuestas online ha dejado de ser un problema marginal para convertirse en un fenómeno de masa crítica", advirtieron en el informe. Los expertos coincidieron en que hoy, la soledad de la habitación propia de cada uno de los chicos, es el lugar ideal para que los jóvenes se imaginen cómo producir dinero y lograr entrar en el juego.

Lo preocupante de este tema es la fuerte suba que hubo en los últimos años. De acuerdo a una consulta de UNICEF en 2024, ocho de cada diez adolescentes accedieron hasta esa fecha a ese circuito. "No estamos ante un juego de nicho, sino ante una realidad que alcanza a la gran mayoría de las y los jóvenes", señalaron desde la organización internacional.

La pregunta que definió al documento: ¿Por qué los adolescentes apuestan?

Los datos del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina (OHCRA), fuente consultada por los miembros del CPA, advirtieron que los jóvenes eligen apostar por dos razones: por curiosidad (89%) y el entretenimiento (84%). Sin embargo otra de las motivaciones radica en la expectativa de "ganar dinero rápido", que gira en torno al 53%.

Uno de los incentivos para que los jóvenes entren en el juego es el motor que sostiene la práctica, que son los bonos promocionales "de bienvenida" que reciben el 44% de los usuarios.

Las consecuencias del juego adolescente en números

Sin embargo, el costo de ese supuesto dinero fácil es altísimo. Según el OHCRA, el impacto en la salud mental y el rendimiento académico es visible en los siguientes datos:

Deudas impagables: 1 de cada 8 jóvenes (12%) quedó gravemente endeudado por las apuestas.

1 de cada 8 jóvenes (12%) quedó gravemente endeudado por las apuestas. Ansiedad y desborde emocional: El 69% manifiesta sentimientos de malestar y ansiedad vinculados al juego.

"Recuerdo estar en casa con amigos mirando una peli y uno de ellos estaba apostando. De repente comenzó a gritar de manera muy agresiva cuando perdió y no encontrábamos cómo calmarlo", relató Agostina (16 años), una de las jóvenes consultadas en el informe del CPA.

El bombardeo digital: otro factor determinante en la entrada al juego

Según el propio reporte, uno de los factores determinantes es el "constante bombardeo digital que reciben de las redes sociales", a partir de los influencers o streamers favoritos de los chicos: ocho de cada diez jóvenes reciben publicidad no deseada de apuestas a través de ellos. A pesar de que el 79% de las y los jóvenes reconoce el riesgo de adicción, la estructura de las plataformas y el marketing agresivo parecen ser más fuertes que la percepción del peligro.

"Dejar de mirar para un costado es una urgencia. Es necesario que las familias, los educadores y a la sociedad en general se involucren activamente en la prevención", señalaron desde el CPA al final del documento.