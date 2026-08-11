Una formación similar a una isla emergió frente a la costa de Mar del Plata luego de que el mar se retirara. Esta situación despertó la curiosidad de vecinos, pescadores e interesados en acercarse. Sin embargo, no se trata de tierra firme sino de una formación rocosa perteneciente al Sistema de Tandilia.

La baja en el nivel del mar responde a una marea astronómica, producida por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol. Aunque la situación en Mar del Plata también puede darse por la acción del viento y la presión atmosférica. Si el viento sopla persistentemente desde el oeste o el noroeste, puede desplazar el agua superficial desde la costa hacia mar abierto.

Si este efecto del viento coincide con una bajamar astronómica, el descenso se vuelve mucho más evidente y deja a la vista formaciones que suelen permanecer ocultas.

Cómo es la "isla" que apareció en Mar del Plata

La formación rocosa, denominada Restinga del Faro, se encuentra a unos 500 metros de la costa de Punta Mogotes. Abarca una superficie aproximada de unos 7 kilómetros cuadrados y conserva la única formación de arrecifes semiblandos conocida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, habitada por una particular fauna de invertebrados.

Una investigación del Conicet la describe como un conjunto de promontorios del sistema orográfico de Tandilia que se sumergen bajo el mar. El Tandilia es el mismo sistema geológico al que pertenecen las sierras de la región de Tandil, aunque representan solamente uno de sus sectores.

El sistema atraviesa Balcarce, alcanza Mar del Plata y continúa de manera discontinua debajo del océano, extendiéndose así por el sudoeste bonaerense. Según el Servicio Geológico Minero Argentino, en la zona afloran las ortocuarcitas de la Formación Balcarce, conocidas comercialmente como “piedra Mar del Plata”. Se tratan de rocas muy antiguas y resistentes que soportaron cientos de millones de años de erosión.

¿Qué es una restinga y cómo es la de Mar del Plata?

Una restinga es una elevación rocosa o arenosa que se sitúa a poca profundidad y cuyos sectores superiores pueden aparecer durante bajamares pronunciadas, según indicó el sitio Meterored. Sus sectores superiores puede aparecer durante una baja mar pronunciada.

Al subir la marea, cambia el viento o aumenta el oleaje, la formación vuelve a desaparecer debajo del agua. La Restinga del Faro también funciona como un arrecife natural que cambia la dirección de las olas y, a su vez, estas formaciones son conocidas por su peligrosidad: entre 1884 y 1949 se registraron siete naufragios en Punta Mogotes.

Las tragedias fueron protagonizadas por los buques Maria T., Tanis, Lady Lewis, Wangard, Holmeside, Mendoza y James Clunies. Sus restos forman parte del patrimonio cultural subacuático y funcionan como arrecifes artificiales colonizados por algas, invertebrados y peces.

En cuanto a la seguridad, entre la playa y la restinga hay canales profundos, corrientes, rocas sumergidas y sectores de rompiente difíciles de identificar desde la tierra. El ascenso de la marea también puede cubrir de manera rápida las partes más bajas de la formación.

Aunque parezca una superficie firme, puede quedar rodeada por agua, mientras que las olas pueden romper sobre sus bordes y provocar el vuelco de embarcaciones. La Prefectura Naval Argentina recomendó navegar dentro de los 200 metros de la costa, usar chaleco salvavidas con silbato y llevar un teléfono en una bolsa estanca.