El Complemento Salud de ANSES paga hasta $487.168 por hijo con discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos del Complemento Salud (ex Plan 1000 días) para septiembre 2025. Este beneficio, destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), busca acompañar a las familias en los primeros años de vida de los niños y en casos de discapacidad.

El Complemento Salud se consolida como uno de los apoyos económicos más importantes. Te contamos todo lo que necesitás saber para acceder a este derecho.

Cuáles son los nuevos montos de septiembre 2025

Para este mes, la ANSES estableció que los importes quedaran fijados en los siguientes importes:

$115.088 por cada menor de hasta 3 años

$374.745 por hijo con discapacidad

Zona 1: montos diferenciados

Las provincias incluidas en la Zona 1 (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) recibirán montos mayores:

$149.614 por niño menor de 3 años

$487.168 por hijo con discapacidad

¿Cuándo se cobra?

El Complemento Salud se abona una vez al año, a año vencido. El pago correspondiente al 2024 se liquidó en marzo de 2025, mientras que el del corriente año se abonará recién en marzo de 2026.

Tenés que presentar la libreta de salud antes del 31 de diciembre.

Requisitos clave para cobrar

Este complemento representa un apoyo vital para más de 1.5 millones de familias argentinas. Su correcto cobro depende del cumplimiento oportuno de los requisitos:

El niño debe estar inscripto en el Plan Sumar

El titular de la AUH debe haber presentado la Libreta que acredita controles de salud y vacunación

La Libreta debe presentarse antes del 31 de diciembre de 2025 para tener derecho al cobro en 2026

Atención: restricciones de edad

Es muy importante tener en cuenta que la ANSES no abona el beneficio a niños que ya cumplieron 3 años al momento de la liquidación. Sin embargo, sí lo paga a aquellos que aún no habían cumplido un año al cierre del ejercicio.

¿Dónde reclamo?

El Ministerio de Capital Humano administra este programa, por lo que ANSES no recibe reclamos por demoras o falta de pago. Las familias deben verificar que los menores figuren correctamente en el Plan Sumar.

Recomendaciones importantes

Verificá que tus datos estén actualizados en el Plan Sumar

Presentá la Libreta de salud y vacunación antes de fin de año

Consultá en el Ministerio de Capital Humano ante cualquier duda

Este complemento es un apoyo significativo para las familias más vulnerables durante los críticos primeros años de vida de los niños. Mantenete informado y asegurá el cumplimiento de los requisitos para no perder tu derecho.