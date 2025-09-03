El descuento se aplica al instante cuando pagás con tu tarjeta de débito.

La ANSES implementó un nuevo programa con descuentos directos en supermercados para sus beneficiarios. Lo mejor es que no necesitás hacer ningún trámite adicional para acceder a este beneficio. Simplemente usá la tarjeta de débito con la que cobrás tu haber.

Este plan busca ayudar a un sector muy afectado por la inflación. Mejora tu capacidad de compra en productos de primera necesidad. Los descuentos se aplican en rubros clave como alimentos, limpieza y perfumería.

¿Cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados?

El mecanismo es sumamente sencillo y está pensado para que no haya complicaciones. Al pagar en un supermercado adherido, el descuento se aplica al instante. No tenés que presentar cupones, llenar formularios ni registrarte previamente en ningún lado.

Desde septiembre, obtenés un diez por ciento de descuento en tus compras. No existe un tope máximo de reintegro, lo que es una gran ventaja. En productos de perfumería y limpieza, el beneficio puede llegar a ser del veinte por ciento. Esto significa un ahorro real mensual.

Lista de supermercados adheridos al programa de ANSES

El programa alcanza a las principales cadenas del país. Podés usar tu descuento en Carrefour, Coto, Disco y Vea. También está incluido Jumbo, La Anónima, Chango Más y Josimar. Recordá que siempre debés abonar con tu tarjeta de débito de ANSES.

Es importante tener en cuenta que el alcance puede variar según tu zona de residencia. No todas estas cadenas tienen presencia en todas las provincias. Te recomendamos confirmar en tu localidad si el comercio aplica el beneficio antes de realizar tus compras.

Beneficio exclusivo para jubilados del Banco Nación

Si cobrás tu jubilación a través del Banco Nación, tenés un plus adicional. Mediante la aplicación BNA+ MODO, obtenés un reintegro extra del cinco por ciento. Este beneficio aplica tanto para pagos con tarjeta de débito como de crédito.

Solo necesitás la tarjeta donde cobrás tu jubilación para acceder al beneficio.

Este reintegro tiene un tope mensual de hasta veinte mil pesos. Se acredita directamente en tu cuenta bancaria. Por ejemplo, si gastás cuarenta mil pesos, podés recibir dos mil pesos de vuelta. Es un complemento ideal a los descuentos generales.

Plus: la ventaja de tener tu dinero en el Banco Nación

El Banco Nación ofrece otra ventaja importante para sus clientes jubilados. Acredita diariamente un interés sobre los saldos de tu cuenta. La TNA es del treinta y dos por ciento para montos de hasta quinientos mil pesos.

Esto te ayuda a que tu dinero no pierda tanto poder adquisitivo mientras está depositado. Es una medida poco frecuente en la banca pública que busca fomentar el ahorro. Juntos, todos estos beneficios mejoran tu día a día.