Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados, perfumería y limpieza: de cuánto es y cómo obtenerlos

Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de ANSES.

El Ministerio de Capital Humano anunció que a partir de septiembre de 2025 implementará el programa Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados. Se trata de una iniciativa que no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina.

La puesta a punto de esta medida se da días después del veto del presidente Javier Milei sobre el aumento a las jubilaciones. Se trataba de una suba del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70 mil a $110 mil, que había sido convertida en ley, pero que fue rechazada por el Gobierno, al sostener la defensa de que este incremento afectaba el "equilibrio fiscal".

De cuánto y cómo obtener el descuento para jubilados de ANSES

El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza. Una iniciativa que podrá ser aprovechada en los principales supermercados y que busca alivianar los gastos del sector de la tercera edad.

A no perderse los beneficios de ANSES.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Por último, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

En qué supermercados y cómo son los descuentos para jubilados de ANSES