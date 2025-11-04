Alerta ANMAT: prohibieron un aceite de oliva, un importante medicamento y más de una decena de suplementos dietarios

Alerta ANMAT: prohibieron un aceite de oliva, un importante medicamento y suplementos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria que prohíbe de manera inmediata el uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de una serie de productos que incluyen un medicamento inyectable, más de una decena de suplementos dietarios y dos aceites comestibles.

Qué prohibió la ANMAT

Una de las medidas de prohibición fue al medicamento “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml”, fabricado por QUIMFA SA en Asunción, Paraguay, cuya presencia en el mercado nacional fue detectada sin registro sanitario ni autorización oficial. La tirzepatida, principio activo del producto, es utilizada en tratamientos para la diabetes tipo 2 y en algunos países, para la obesidad, lo que incrementa la sensibilidad ante eventuales riesgos sanitarios.

La intervención del organismo se originó tras una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado, que alertaba sobre su comercialización en una farmacia de Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires. Aunque durante la inspección no se hallaron unidades del producto, el responsable del establecimiento presentó un presupuesto por $230.000, fechado el 27 de agosto, pero aseguró que la venta no se concretó.

ANMAT confirmó que el medicamento no figura en el Vademécum Nacional ni en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), y que el laboratorio fabricante no cuenta con habilitación en el país. En su comunicado oficial, el organismo advirtió que se trata de un producto cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación son desconocidas, representando un peligro para la salud de los potenciales pacientes.

Por ello, solicitó a profesionales de la salud, distribuidores, instituciones y a la población en general que verifiquen sus stocks y reporten cualquier lote del producto a través de los canales oficiales.

Qué suplementos dietarios prohibió la ANMAT

Además, mediante cuatro disposiciones complementarias, ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una serie de suplementos dietarios fabricados por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en Granadero Baigorria, Santa Fe, tras detectar graves irregularidades sanitarias y administrativas tanto en los productos como en el establecimiento.

También se dispuso la prohibición de dos lotes de la Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90%, elaborada por Rigecin Labs S.A., debido a un desvío de calidad considerado crítico. Los lotes afectados son NA5187 S2 (vencimiento 01/2027) y NA5675 S1 (vencimiento 04/2027), ambos correspondientes al certificado N° 39.075.

Los aceites de oliva que prohibió la ANMAT

Por otra parte, el organismo aplicó medidas similares sobre el “Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca”, al constatar que se trata de un alimento apócrifo con registros sanitarios inexistentes.

La prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, así como a cualquier otro alimento que utilice los mismos números de registro en su rótulo. Lo mismo se ordenó para el “Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend”, elaborado con 90% de aceite de oliva y 10% de girasol, comercializado por Desarrollo de Alimentos Naturales SRL, también por falsedad en sus registros RNPA y RNE.