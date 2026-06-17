La ANMAT prohibió una serie de aromatizantes y desinfectantes por ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso nuevas medidas regulatorias que afectan a productos domisanitarios. En este marco, prohibió una serie de aromatizantes y desinfectantes por ser peligrosos para la salud.

En primer lugar, a través de la Resolución 3706/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, se ordenó la prohibición total de uso, comercialización, distribución y publicidad de los aromatizantes, eliminadores de olores, desinfectantes y limpiadores de la marca “sinolor”.

La medida alcanza a todos los lotes y presentaciones, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta electrónica, “hasta tanto estos productos sean debidamente regularizados y cuenten con la inscripción correspondiente”, precisó el organismo.

El procedimiento se inició tras una investigación del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

Según el área, se detectó la presencia de estos productos en sitios de venta digital y redes sociales, sin que se encontrara registro alguno ante la autoridad sanitaria ni identificación de un establecimiento responsable habilitado.

El caso comenzó a partir de la consulta de un usuario sobre la legitimidad de un producto rotulado como “sinolor: Activo Eliminador de Olores Concentrado”, destinado a neutralizar olores en diversos ambientes.

El producto fue hallado a la venta en la web oficial de la marca y en plataformas electrónicas, lo que motivó la intervención oficial. “Al no estar inscriptos, resulta imposible verificar la composición exacta ni la seguridad de uso”, advirtió la ANMAT.

La prohibición se apoya en los incumplimientos de las normas que establecen los requisitos regulatorios para la comercialización de domisanitarios en el país.

Qué producto prohibió ANMAT

Por otro lado, mediante la Disposición 3707/2026, también publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT dispuso la prohibición total de todos los productos de la marca Aquamar by LABZA.

La medida incluye desinfectantes, clarificadores y alguicidas para piletas, insecticidas, limpiadores y cualquier otro domisanitario de la firma, hasta que sean debidamente regularizados.

El caso se inició tras una notificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que advirtió sobre la comercialización de un insecticida líquido para piscinas identificado como “Knock-out”, fabricado por Aquamar by LABZA, sin registro ante la autoridad sanitaria nacional.

Las autoridades comprobaron que el producto no figura en los registros de ANMAT y que tampoco existe un establecimiento elaborador habilitado. “La ausencia de registros impide conocer las condiciones de manufactura y los ingredientes utilizados, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los usuarios”, subrayó el Departamento de Domisanitarios.

La ANMAT remarcó que la comercialización de estos productos sin registro constituye una infracción a las normas que regulan la elaboración y venta de productos de uso doméstico, y reiteró que las disposiciones permanecerán vigentes hasta que las firmas cumplan con los requisitos regulatorios.