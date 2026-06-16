La ANMAT prohibió un vinagre concentrado para limpieza por ser peligroso para la salud

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de un vinagre concentrado para limpieza tras detectar graves irregularidades en su registro y comercialización. Según la documentación oficial, el producto se promocionaba con afirmaciones engañosas que ponen en peligro la salud de los consumidores.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 3665/2026 y, en concreto, el organismo ordenó el retiro inmediato del producto rotulado como “Vini Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos” de todas las plataformas digitales y comercios físicos. La decisión alcanza al uso, distribución, publicidad y oferta en todo el territorio nacional.

El proceso se inició a partir de acciones de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Dichas tareas permitieron constatar la presencia de artículos sin registro válido ante la ANMAT. Según la documentación oficial, el producto se promocionaba con afirmaciones engañosas ya que en su etiqueta se leía: “El vinagre concentrado VINT es el único registrado en ANMAT en Argentina”. Sin embargo, la investigación demostró que los datos de registro no correspondían a un establecimiento habilitado ni a un producto autorizado.

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Las autoridades verificaron que el número de RNE impreso en el envase no pertenecía a un establecimiento habilitado para productos domisanitarios. Además, no se identificaron responsables autorizados en los sitios web vinculados a su comercialización.

La medida de la ANMAT

La firma MC Fragancias S.A., titular de otro producto bajo la marca Vint, fue citada para reconocer el artículo cuestionado. La empresa declaró no reconocerlo como propio ni la página web donde era promocionado. En su descargo, MC Fragancias S.A. informó que el único producto que elabora bajo esa marca es el inscripto como “Limpiador multiuso, marca Vint” para la firma The Vint Store S.A.S. Asimismo, aportó los datos de contacto de dicha compañía. No obstante, la notificación enviada por correo al domicilio informado de The Vint Store S.A.S. resultó infructuosa, ya que no pudo ser entregada, lo que reforzó las sospechas sobre la falta de trazabilidad del producto.

El análisis del rotulado permitió constatar que los registros RNE: 01001604 y RNPA: 01048922 estaban vinculados a un producto diferente. El Instituto Nacional de Alimentos confirmó que bajo el RNPA N° 01048922 figura un “Vinagre de alcohol” elaborado por Servimax Industrial y Comercial S.A. De esta manera, quedó en evidencia un uso indebido de los datos de registro, lo que constituye una irregularidad grave en términos de seguridad sanitaria. La ANMAT subrayó que se trata de una práctica que engaña al consumidor y vulnera la normativa vigente. La decisión se fundamenta en la necesidad de resguardar la salud pública y el organismo explicó que “no existen garantías acerca de las condiciones de manufactura, eficacia ni seguridad” del producto prohibido.

En paralelo, se informó que los enlaces de publicidad y promoción del vinagre concentrado fueron remitidos a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, donde se iniciarán las acciones correspondientes.