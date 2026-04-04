Una teoría matemática reveló cuál es la mejor edad para enamorarse.

El amor no tiene edad, sin embargo, una prestigiosa matemática de la Universidad de Londres dió con el cálculo de cuál es el mejor momento de la vida para enamorarse.

Hannah Fry, autora del libro Las matemáticas del amor, sostiene que no es hasta los 27 años que una persona encuentra al amor de su vida: "No encontrarás el amor verdadero antes de los 27 años".

¿Cuál es la edad ideal para enamorarse?

De acuerdo con un estudio en el que participó Fry y que fue difundido por The Guardian, existe un rango etario en el que aumentan las probabilidades de encontrar una pareja compatible. Los datos indican que entre los 27 y los 35 años es la edad ideal para enamorarse.

El amor puede surgir en cualquier momento, pero la edad recomendable es a los 27, según un estudio.

Esto no quiere decir que el amor no pueda surgir antes o después, sino que responde a una lógica basada en la experiencia acumulada. A medida que pasan los años, las personas tienden a conocerse mejor, a identificar qué buscan en una relación y a reconocer con mayor claridad qué aspectos no están dispuestas a negociar.

En este sentido, en su libro Las matemáticas del amor, Fry habla sobre la necesidad de atravesar una etapa inicial de exploración en la vida amorosa. Según su enfoque, durante los primeros años es habitual, e incluso recomendable, descartar cerca del 37% de las primeras citas o vínculos. Este proceso no debe interpretarse como una sucesión de fracasos, sino como una instancia de aprendizaje que permite construir criterios más sólidos a la hora de elegir pareja.

Esa etapa suele extenderse hasta aproximadamente los 24 años. A partir de ese momento, la recomendación es adoptar una postura más selectiva, ya que es cuando comienzan a aparecer decisiones más alineadas con lo que cada persona realmente busca.

Por qué antes de los 27 es más difícil encontrar una pareja estable

La teoría también explica que, antes de los 27 años, muchas personas aún están en proceso de definir sus expectativas y prioridades. Esto puede traducirse en relaciones menos estables o en elecciones que, con el tiempo, dejan de resultar compatibles.

En este sentido, atravesar vínculos que no prosperan forma parte de un recorrido necesario. Cada experiencia aporta información valiosa sobre uno mismo y sobre el tipo de relación que se desea construir. En pocas palabras, esas primeras vivencias permiten desarrollar una mayor inteligencia emocional.