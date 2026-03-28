La ciencia confirmó cuántas veces se puede enamorar una persona en toda su vida.

Durante décadas, el amor fue retratado como un fenómeno casi infinito, capaz de repetirse una y otra vez a lo largo de la vida. Sin embargo, la ciencia empezó a ponerle números a esa idea romántica y los resultados sorprendieron incluso a los especialistas.

Un estudio del Instituto Kinsey, realizado en Estados Unidos con más de 10.000 personas de entre 18 y 99 años, buscó responder una pregunta poco habitual: cuántas veces una persona se enamora de manera verdaderamente intensa.

El resultado fue contundente: en promedio, las personas se enamoran profundamente apenas unas dos veces en toda su vida. Más precisamente, el promedio arrojado por la investigación fue de 2,05 experiencias de amor apasionado.

Un dato que rompe con el mito romántico

Los números contradicen la idea instalada por películas, canciones y relatos culturales que sugieren que el enamoramiento intenso es frecuente. En realidad, según los investigadores, se trata de una experiencia más bien excepcional.

De hecho, el estudio reveló que:

Un 14% de las personas aseguró no haberse enamorado nunca de forma intensa

Un 28% dijo haberlo hecho una sola vez

El grupo más grande, un 30%, afirmó haberse enamorado dos veces

Solo una minoría reportó tres o más experiencias

Estos datos refuerzan la idea de que el amor apasionado, ese que suele describirse como absorbente e irresistible, no es tan común como se cree.

Qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos

Los especialistas explican que el enamoramiento no es solo emocional, sino también biológico. Durante esta etapa, el cerebro libera sustancias como dopamina, oxitocina y serotonina, que generan sensaciones de placer, apego y euforia.

Sin embargo, esta fase no dura para siempre, distintos estudios señalan que puede extenderse entre 6 meses y 18 meses antes de transformarse en un vínculo más estable o desaparecer.

¿Significa que solo hay “dos amores”?

Los investigadores aclaran que el promedio no implica una regla estricta. Cada persona puede vivir más o menos experiencias dependiendo de su historia, contexto y vínculos. Lo que sí queda claro es que el enamoramiento profundo es menos frecuente y más significativo de lo que suele imaginarse. No todas las relaciones alcanzan ese nivel de intensidad, y no todos los vínculos dejan la misma huella.