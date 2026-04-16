Amenazas de tiroteos en escuelas todo el país: investigan si hay un reto viral detrás y algunas provincias avanzan con allanamientos

El caso del joven de 16 años que mató a un compañero en la escuela N° 40 Mariano Moreno en San Cristobal, Santa Fe, desató una ola de violentas amenazas por parte de alumnos en otros colegios alrededor del país. Se registraron episodios en las provincias de Tucumán, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y más recientemente en Córdoba. Ante el avance de casos, las autoridades judiciales buscan esclarecer las causas y ya piensan en un posible "reto viral" detrás de cada una de las salvajes amenazas que se vienen realizando en instituciones educativas de toda la Argentina, desde hace, al menos, dos semanas.

La sospecha surge porque casi todas las amenazas de tiroteos son para los días martes, miércoles y jueves. Cada uno de los colegios puso en marcha protocolos de seguridad y se han alertado a las familias de los alumnos para que estén al tanto de los operativos de emergencia. Los investigadores intentarán determinar si el accionar de estos adolescentes busca generar pánico en la comunidad educativa de manera intencional, germinada en comunidades virtuales como "True Crime Community".

El rol de la comunidad "True Crime Community" en los tiroteos escolares

Cada uno de los sucesos antes mencionados están en manos de la Justicia que dispuso la puesta en marcha de allanamientos en diversos sitios. Pero la investigación no analiza los hechos como aislados, el foco también está puesto en el accionar de la denominada red virtual "True Crime Community". Se trata de un grupo digital que promueve la violencia y pondera masacres escolares como la ocurrida en el Instituto Columbine en Estados Unidos en 1999.

De hecho, se confirmó que el adolescente santafesino que asesinó a su compañero Ian Cabrera y un joven del colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi, que amenazó vía WhatsApp a sus compañeros de curso diciendo que "los iba a matar a todos", pertenecían a esta subcultura que funcionaba a través de la plataforma Discord con avatares y nombres ficticios.

Amenazas de tiroteos en el colegio Carlos Pellegrini y en una escuela de Corrientes

Esta semana, además, trascendieron más hechos de violencia escolar, uno en la provincia de Corrientes y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la Escuela Carlos Pellegrini. En el caso del prestigioso colegio público porteño, se registraron grafitis intimidatorios y graves amenazas en las instalaciones que rápidamente fueron repudiadas por las autoridades, que, a su vez, dispusieron un operativo de emergencia. "Viernes 16 vamos a matar", decía en una de las paredes de la institución.

La escuela publicó un comunicado en el que trataron de llevar calma a los padres y alumnos y confirmaron su compromiso con la seguridad de la comunidad. "La escuela continuará profundizando su trabajo con el compromiso que la caracteriza en torno a una construcción de una sociedad desde el diálogo y la escucha fomentando el respeto entre todos los miembros de la sociedad", expresaron.

Por otro lado, en Corrientes, fue una docente la que denunció que un grupo de alumnos planeaba un tiroteo masivo en la escuela Santo Tomé. La mujer declaró que lo advirtió en mensajes de WhatsApp que le llegaron a través de una madre que vio el celular de su hijo y leyó que jóvenes de primer año llevarían a cabo un ataque armado en la institución. Decían, además, que iban a "matar a todos los profesores".

Violencia escolar: Córdoba se sumó a la ola de amenazas

Las amenazas de tiroteos en Córdoba se dieron en la ciudad de La Falda, más precisamente en el colegio IPEM 142 Joaquín V. González. Alumnos realizaron pintadas en las aulas con el siguiente mensaje: "Mañana 15/4, tiroteo, no vengan". También se llevaron controles preventivos y diversas tareas de inspección sin la presencia de los estudiantes que, por seguridad, permanecieron en sus hogares.

En cada uno de los casos, se puede observar un mismo patrón en más de diez escuelas argentinas en solo dos semanas: amenazas de tiroteos con mensajes de similar contenido y en días específicos. Por eso, para la Justicia, será primordial seguir investigando la hipótesis de un persunto reto viral detrás de una violencia escolar sin precedentes en la Argentina.