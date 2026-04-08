Vecinos de Almagro quieren convertir un "mini bosque" de la ciudad en una reserva ecológica

En pleno corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Almagro, los vecinos proyectan una pequeña reserva natural con el objetivo de aprovechar un gran espacio verde que rodea las edificaciones del barrio porteño. El sitio se encuentra sobre la calle Francisco Acuña de Figueroa al 981.

El terreno está abandonado y mide 8,66 metros de frente y tiene una profundidad de 27 metros y se ha convertido en la gran esperanza del colectivo Relieve, vecinos que viven en el barrio y ya habían intentado hacer lo mismo con otro lote en 2021.

Lamentablemente, en esa ocasión, la idea de mini reserva no pudo llevarse a cabo, ya que un tercero dispuso del terreno antes. Sin embargo, ahora, están convencidos de que este nuevo lugar -que es propiedad del Gobierno Nacional- sí puede transformarse en un espacio natural de descanso para cualquier persona que pase por allí.

Mariela Paz Izurieta sostuvo que el objetivo del Colectivo es "armar un paseo para vecinos" para que, de esta manera, puedan ir al lugar a disfrutar de la vegetación y den simplemente una vuelta.

La fotógrafa indicó que Relieve está formado por artistas, sociólogos, politólogos y arquitectos. Asimismo, comentó que ya se presentó un proyecto de ley en 2024 y que, si bien perdió estado parlamentario en 2025, el objetivo está puesto en no bajar los brazos. De hecho, ahora cuentan con el apoyo de legisladores porteños e, incluso, con autoridades de la Comuna 5, comprendida por los barrios de Almagro y Boedo.

"El plan es preservar el arbolado existente que es de flora exótica. Es clave para la absorción de agua de lluvia, del ruido y también como espacio de esparcimiento para los vecinos", expresó Mariela en diálogo con Infobae.

Mini reserva en Almagro: el pedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Colectivo Relieve envió cartas al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a la vicejefa, Clara Muzzio. Pero, hasta el momento, no obtuvieron respuestas para avanzar con el proyecto que propone que el terreno pase a manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para así crear una mini reserva urbana. Mariela también aseguró que intentarán comunicarse con referentes de la Libertad Avanza en la Ciudad para que estudien la iniciativa.

En este momento, el terreno del Gobierno Nacional -que cuenta con gran cantdad de helechos y enredaderas- se encuentra subastado por un monto inicial de 472.982 dólares, aunque nadie se ofreció para adquirirlo.

El proyecto de "mini reserva" ya cuenta con 1.000 firmas y, desde Relieve, han comenzado a reliazar diferentes actividades en la Ciudad para visibilizar la causa, ya que la Comuna 5 es de las que menos espacios verdes posee en toda la Capital Federal. "Pusimos unas fotos de la vegetación que hay ahí dentro del baldío. El objetivo es que los peatones que pasen vean lo que podrían estar disfrutando si se concreta este espacio público", aseveró la fotógrafa.