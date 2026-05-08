Alarma en la costa bonaerense por 118 tanques químicos abandonados: vecinos denuncian contaminación y riesgo ambiental

La erosión costera que desde hace años amenaza a Mar del Tuyú sumó un nuevo capítulo después de la aparición en la playa de 118 tanques industriales con presuntos residuos químicos. Tras la denuncia de los vecinos, las autoridades los quitaron y explicaron que habían sido colocados allí con el objetivo de contener el avance del mar. Sin embargo, investigan posibles daños al ambiente.

El episodio ocurrió después de la temporada de verano, cuando un camión descargó los tanques frente a un balneario del centro. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los vecinos de la zona, quienes advirtieron que los recipientes tenian inscripciones en chino y formaban una especie de barrera en la arena.

Según explicó la integrante de la agrupación vecinal Comunidad en Acción Mónica Núñez la intención era enterrarlos para evitar que el mar siguiera erosionando la playa: “Se hizo una solución parecida con un contenedor en Santa Teresita, pero en este caso no había control sobre estos tanques ni estaba certificada su limpieza”

Poco después comenzaron las denuncias por fuertes olores, irritación en la garganta y dolores de cabeza. Después de una lluvia, incluso, observaron una sustancia aceitosa sobre la arena, que no desaparecía con el agua.

El problema de la erosión en la Costa Atlántica

La problemática de fondo no es nueva porque Mar del Tuyú enfrenta desde hace casi una década un fuerte proceso de erosión, que afecta principalmente a las casas que están frente al mar. Las sudestadas y el aumento de la intensidad de los fenómenos climáticos provocaron la pérdida constante de arena y el deterioro de construcciones cerca de la playa. En algunos casos los cimientos quedaron expuestos y también se registraron derrumbes parciales.

“Hay casas con estructuras comprometidas y sectores donde ya no se puede construir ni ampliar”, explicó Núñez, quien remarcó que la ciudad depende casi exclusivamente del turismo.

Un estudio de impacto ambiental realizado en el 2023 por el geólogo Federico Isla identificó a Mar del Tuyú, Las Toninas y Santa Teresita como las zonas más erosionadas del Partido de la Costa, con pérdidas superiores a 1,3 metros de playa por año. Entre las alternativas evaluadas aparece el traslado de arena desde sectores menos afectados hacia las áreas más deterioradas, aunque las soluciones estructurales todavía no avanzan al ritmo del problema.

Se abre una investigación por la posible contaminación

Tras las denuncias vecinales intervino la Policía Ecológica, junto con bomberos y personal de Defensa Civil, que retiraron los tanques utilizando trajes especiales y equipos de protección. El subsecretario de Defensa Civil Augusto Giachetti aseguró que no hubo evacuados ni personas internadas.

Posteriormente, una ONG ambiental elaboró un informe sobre las sustancias identificadas en las etiquetas de los tanques. Entre ellas aparecieron compuestos utilizados en la fabricación de pesticidas, herbicidas y procesos industriales, algunos considerados tóxicos y corrosivos.

El documento advierte que los tanques podrían haber contenido residuos peligrosos capaces de afectar el suelo, las napas y la fauna marina. Otros especialistas consultados también alertaron sobre la presencia de cobre y otros elementos nocivos para los ecosistemas costeros.

Desde la Municipalidad del Partido de la Costa indicaron que el propietario de los tanques aseguró contar con certificados que acreditarían su tratamiento y limpieza. Sin embargo, reconocieron que la obra para utilizarlos como defensa costera no tenía autorización oficial.

La causa quedó ahora bajo investigación de la UFI Nº4 de Dolores, especializada en delitos ambientales.