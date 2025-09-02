En medio de los ataques del Gobierno nacional a la salud pública y a las universidades nacionales, docentes y trabajadores del Hospital Garrahan harán este jueves una jornada de atención médica gratuita. Será desde las 15 en Plaza Houssay, en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada será realizada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y trabajadores salud del Hospital Garrahan. Habrá atención gratuita para adultos y niños.

El evento, que reunirá a estudiantes, docentes, médicos e investigadores tendrá el lema de que "la salud y la educación se defienden juntas". Desde la organización explicaron que habrá gazebos con controles médicos gratuitos (presión, glucemia, consejería nutricional, kinesiología, psicología, entre otros), además de talleres y actividades de promoción de la salud.

Además, se realizarán dos clases públicas: una a cargo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre “El presupuesto y la situación de la universidad pública”, y otra dictada por médicos trabajadores del Garrahan acerca de “Enfermedades emergentes y vacunas” .

Al final de la jornada, se llevará a cabo un RCP simbólico al presupuesto de la universidad pública y del Garrahan.

El último paro del Garrahan

La semana pasada, los trabajadores del Garrahan hicieron un nuevo paro en el principal hospital pediátrico del país. Durante el cese de tareas, hubo un abrazo al edificio y una movilización interna a la Dirección designada por el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con El Destape, trabajadores del hospital describieron a la acción de fuerza como un "buen paro". El principal reclamo es que el Poder Ejecutivo promulgue la ley de emergencia en salud pediátrica aunque, según dejó entrever el Presidente, es probable que la vete.