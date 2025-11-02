Triple choque en la General Paz: un BMW fuera de control provocó caos en Saavedra

El BMW involucrado, según registros oficiales, acumula más de 40 infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad.

Un violento accidente ocurrido este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, generó fuertes demoras en el tránsito y activó un amplio operativo de asistencia. El siniestro involucró a tres vehículos, entre ellos un BMW celeste de alta gama que, según registros oficiales, acumula más de 40 infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad.

El hecho se produjo cuando el BMW, que circulaba por el segundo carril, perdió el control y rozó el lateral derecho de un Renault Logan gris. Acto seguido, impactó de lleno contra un Volkswagen Gol perteneciente a una empresa de seguridad privada, que terminó incrustado contra el guardarraíl. La violencia del impacto dejó al Gol con la parte delantera completamente destruida y la rueda trasera izquierda desprendida. El BMW, por su parte, activó todos sus airbags y sufrió el desplazamiento de la rueda delantera izquierda.

Nahuel, conductor del vehículo de seguridad, relató el momento del choque: “El vehículo que nos colisionó es el BMW. Nosotros veníamos circulando por la General Paz, yendo para la bajada, y nos chocó. Él venía con todo. No hubo forma de esquivarlo”.

Según testigos y fuentes policiales, el BMW era conducido por un hombre de aproximadamente 30 años, quien iba acompañado por tres mujeres. Tras el impacto, las acompañantes abandonaron la escena corriendo, lo que generó incertidumbre sobre su estado y participación en el hecho. El conductor permaneció en el lugar, aunque se negó a realizar declaraciones ante la prensa.

Cómo continúa el tránsito en General Paz tras el accidente

La bajada hacia Avenida Del Libertador permaneció cerrada durante varias horas por tareas de remoción, peritaje y limpieza, lo que provocó complicaciones adicionales para los automovilistas que transitaban por la zona. El operativo incluyó la intervención de personal de tránsito, bomberos y equipos de emergencia médica, aunque no se reportaron heridos.

De acuerdo con registros de infracciones, el BMW involucrado en el choque acumula más de 40 multas, principalmente por exceso de velocidad en avenidas y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades evalúan si el conductor podría enfrentar cargos por conducción temeraria y abandono de escena por parte de sus acompañantes.