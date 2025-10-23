El accidente ocurrió este jueves por la tarde. (Foto: redes sociales).

Un brutal accidente tuvo lugar este jueves en la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires. El hecho dejó un saldo de al menos tres muertos producto de un choque e incendio que involucró a dos camiones y un vehículo.

Las imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales. Todo ocurrió en el kilómetro 73 en el carril en sentido a Buenos Aires, en la zona del Parque Industrial de Campana. Según reportaron los usuarios, el tránsito es un caos, tanto que se estima una demora de cinco kilómetros en sentido a provincia.

¿Cómo fue el choque multiple en Campana?

Uno de los camiones que iba en sentido a Rosario se cruzó de carril, habría perdido el control y chocó contra el segundo camión. Por su parte, el auto quedó atrapado debajo de uno de ellos. Inmediatamente, las llamas alcanzaron al vehículo.

A partir del hecho, el tráfico fue desviado por colectora en carril Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 75. Por otro lado, el nombre de las víctimas no trascendió y tampoco se sabe hacía qué morgue serán trasladados los cuerpos.

Uno de los vehículos trasladaba verduras y el otro llevaba un contenedor cerrado, indicó TN. Según la cronista presente en el lugar, en la zona "suceden muchos accidentes". La policía científica se encuentra allí a cargo de las pericias. El operativo se completó con la paticipación de Bomberos de Campana y Zárate, la policía, SAME y Defensa Civil bonaerense. También equipos de seguridad de la concesionaria.

Hasta el momento, el incendio habría comenzado en el motor del coche aplastado, que se extendió al resto de las estructuras. El humo complicó la visibilidad de la zona y generó una importante congestión. Como se acumularon varios vehículos, los servicios de emergencia se vieron obstaculizados para llegar al lugar.

De acuerdo a las imágenes que se difundieron en redes sociales, uno de los camiones tenía un contenedor de la empresa CMA CGM prendido fuego. Las llamas eran abundantes y se expandía un fuerte humo negro. Debajo de él, se encontraba el auto gris aplastado en todo su costado derecho.