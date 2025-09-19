Un trágico accidente se llevó la vida de una persona en la zona de Altas Cumbres, cerca del paraje Río de Los Sauces, en la provincia de Córdoba. El auto encontrado es un Volkswagen Bora, color gris, el cual estaba completamente destrozado en el fondo de un barranco de casi 200 metros de profundidad, en la ruta provincial E-34.

Recientemente, se identificó al conductor del vehículo, se trataría de Marcelo Rubén Dorao, oriundo del barrio General Bustos de Córdoba Capital, quien manejaba solo y se dirigía en dirección a Traslasierra. La víctima, de 42 años de edad, perdió la vida cuando su auto se descarriló y cayó por el acantilado.

El accidente pudo ser detectado por efectivos de la Policía Caminera de Córdoba, cuando notaron restos de ripio y huellas de frenadas sobre el asfalto, además de un guardarraíl completamente destruido a pocos metros del lugar.

Gracias a estos indicios, comenzaron las sospechas de que un accidente grave podía haber ocurrido en la zona, por lo que los oficiales dieron aviso a los equipos de emergencia.

El operativo y la investigación

Una vez llegados a la escena del accidente, Personal de Bomberos, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) descendieron por el barranco para iniciar las tareas de rescate.

Durante los rastrillajes, localizaron el auto a unos 200 metros de profundidad, el Volkswagen de la victima se encontraba irreconocible debido a los daños sufridos.

A medio camino, aproximadamente a 50 metros de la ruta, hallaron el cuerpo sin vida de Dorao. Las primeras hipótesis indican que el conductor habría sido expulsado del automóvil al impactar contra un descanso en plena caída, mientras el rodado continuó su descenso hasta quedar incrustado en una zona de muy difícil acceso.

El operativo en el lugar se extendió varias horas, debido a la gran dificultad del terreno y a la profundidad del barranco, la cual complicó tanto el acceso al vehículo como la recuperación del mismo.

El comisario Víctor Hugo Pereyra, autoridad a cargo del caso, informó que, dada la complejidad de la extracción por la complicada topografía del lugar, el vehículo permanecerá en la zona del accidente hasta que encuentren el modo de extraerlo.

Las causas del accidente aún son una incógnita, ya que, al momento de producirse el incidente, las condiciones climáticas eran excelentes, por lo que se descartó la presencia de factores meteorológicos en el trágico desenlace.