Tragedia en Córdoba: chocó contra una columna en la Ruta 5 y murió calcinado tras quedar atrapado en su auto

El auto se incendió por completo y el hombre murió calcinado.

Una nueva tragedia vial sacudió la madrugada de este domingo a la altura de la localidad de Los Cedros. Un conductor chocó contra una columna de hormigón en la Ruta 5, a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Como consecuencia, el auto se incendió por completo y el hombre murió calcinado.

El hecho ocurrió cerca de las 3.15 de la madrugada, según informaron fuentes policiales. Según informó el medio El Doce, el vehículo Peugeot Partner impactó contra el poste y la muerte fue en cuestión de segundos.

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, se encontraron con la escena completamente tomada por el fuego, sin posibilidad de rescatar al ocupante. Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para extinguir el incendio, pero el hombre ya había perdido la vida. La Policía Judicial y la Fiscalía de turno ordenaron las pericias de rigor para establecer las causas del impacto y el origen del fuego.

Vecinos de la zona afirmaron haber escuchado una fuerte explosión seguida de llamas visibles desde la ruta. Hasta el momento, la víctima no fue identificada oficialmente, y se aguarda el informe forense.

El siniestro generó conmoción en la zona y vuelve a encender las alarmas por la alta siniestralidad en rutas del departamento Santa María, donde en las últimas semanas se registraron otros hechos fatales.

El estado crítico de las rutas nacionales y provinciales representa un serio peligro para la seguridad vial. La desidia en infraestructura por parte del presidente Javier Milei se traduce en el deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos que generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Tragedia en la Ruta 19: dos muertos y una mujer hospitalizada tras un vuelco

Hace algunos días, otro grave accidente se produjo en la Autopista Nacional 19, en jurisdicción de Arroyito, dentro de la División Ansenuza. Una pareja perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida tras un despiste y posterior choque del vehículo en el que viajaban.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió pasadas las 16 del pasado jueves, a la altura del kilómetro 214, cuando el conductor de un Citroën C4 Cactus perdió el control del volante. El auto se despistó, salió hacia la banquina e impactó de manera violeta contra un guardarrail.

Como consecuencia del choque, murieron en el acto un hombre de 56 años y una mujer de 46, ambos oriundos de la provincia de Misiones. Se cree que el vehículo se dirigía hacia Córdoba capital.

A los pocos minutos arribaron al lugar efectivos policiales, bomberos voluntarios y servicios de emergencia. Una tercera ocupante, una mujer de 57 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital municipal de Arroyito, donde permanece internada en terapia intensiva con politraumatismos de diversa consideración y pronóstico reservado.