Está en Córdoba, es un club histórico y quiere hacer su estadio igual al de un gigante de Europa

Un equipo grande del interior del fútbol argentino realizará una mega obra en su estadio, inspirada en una cancha de Europa.

Uno de los clubes más relevantes del interior del fútbol argentino empezará con una sorprendente obra en su casa. Se trata de Belgrano de Córdoba, quien agrandará una de las tribunas del Gigante de Alberdi similar a la de un equipo poderoso de Europa y se transformará en una de las populares con más capacidad a nivel nacional.

Si bien el "Pirata" ya había realizado una ampliación en una de las plateas, el plan de la dirigencia de continuar agrandándose no quedó solo en ese sector y compró alrededor de ocho lotes linderos para ampliar la popular, que tendría lugar para 14 mil personas. Dicha popular, que sería en una sola bandeja, está inspirada en una tribuna referencia del fútbol mundial.

"El proyecto va por el lado de una sola bandeja, muy similar al (Borussia) Dortmund. Va a tener una especie de lámina, pero no va a ser techada", expresó el dirigente encargado de Infraestructura del club, Gerardo Jürgens, en una entrevista con el programa de streaming Hablemos de Belgrano.

La popular a la que nombró Jürgens, y por la que fue imaginada la remodelación, es en referencia a la del estadio Signal Iduna Park del Borussia, que se hizo mundialmente famosa porque alberga 25 mil espectadores en una sola tribuna denominada "Muro Amarillo" y, además, por el ferviente apoyo que baja a la cancha de los socios que ocupan ese lugar.

"El Muro amarillo", la tribuan impactante del estadio Signal Iduna Parka de Borussia Dortmund, en la que se inspiró el "Pirata".

Además, el dirigente dio detalles de cómo se llevará a cabo y el costo: "El proyecto se termina a fin de año, cuándo se va a hacer la popular no te puedo decir. La obra aproximadamente cuesta 7.000.000 de dólares, cuando se termine el proyecto se va a presentar en una asamblea para que se trabaje sobre un proyecto". A pesar de ser una obra grandilocuente, Jürgens señaló que la misma no le imposibilitará a Belgrano continuar jugando de local mientras se lleve adelante y adelantó: "La popular se tira. Va a ser más grande que la del Kempes (estadio de Córdoba) y la idea es que la Cuellar alta (tribuna) sea con asientos".

En la actualidad, el Gigante de Alberdi tiene capacidad para albergar 38 mil espectadores y, con las remodelaciones en la popular, el estadio pasaría a tener 42 mil lugares. "La tribuna va a ser un poco más chica que la del Dortmund, pero el concepto es que sea igual, de una sola bandeja", agregó el titular de infraestuctura del "Pirata".

Por otro lado, Jürgens remarcó que el club puede realizar obras en su estadio debido a que atraviesa un buen momento económico e institucional y explicó por qué una de las tribunas contará con asientos: "El motivo es que es un muy grande y ampliando la opular vamos a tener más del 60% de la gente parada en el estadio". "Necesitamos un estadio cómodo también", profundizó.

Para finalizar, el directivo resaltó que existe un plan para realizar modificaciones en los sectores de prensa de la cancha, pero no quiso confirmar la información debido a que "la nueva tribuna trae rispideces por ser un lugar histórico" y en el futuro podrían haber nuevas obras.