El mensaje de Manuel Adorni tras las críticas de Macri: "Fin"

"Empiezo por el final, voy a ser candidato a presidente", anunció el gobernador Axel Kicillof en el inicio de la reunión con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) el viernes en Berazategui. Así sucedió, según relataba uno de los jefes comunales. En el entorno de Kicillof, en cambio, matizaban la declaración y aseguraban que no fue tan taxativa, pero sí que se habló de un proyecto presidencial en 2027. En definitiva, que quedó claro que, más allá de las cartas de la ex presidenta Cristina Kirchner, había un camino inexorable por delante y tenía que ver con la instalación del MDF en todo el país. Por otro lado, prevaleció la postura planteada por el gobernador de no ingresar en el fragote interno y seguir la discusión nacional contra el presidente Javier Milei, que en definitiva es lo quieren los que votaron por Fuerza Patria. Con todo, la prescindencia respecto a la interna se pondrá prueba el lunes cuando envíe el proyecto de Presupuesto y endeudamiento a la Legislatura bonaerense, donde espera que el bloque oficialista esta vez acompañe su propuesta.