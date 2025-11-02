Sáenz lamentó que durante la gestión de Francos “los acuerdos no se concretaban”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a la salida de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete. Valoró el diálogo del funcionario saliente, pero advirtió sobre su falta de autoridad, por lo que exigió que el nuevo jefe de gabinete tenga poder de acción. También criticó los dichos de Mauricio Macri tras su cena con Javier Milei.

En declaraciones a Radio Mitre este domingo, Sáenz lamentó que durante la gestión de Francos “los acuerdos no se concretaban” y señaló que “no era por falta de voluntad del jefe de Gabinete, sino porque se priorizaban otras cosas”. Según explicó, los gobernadores lograban consensos con Francos, pero luego el Ministerio de Economía no autorizaba los fondos.

En este sentido, hizo referencia a la designación de Adorni, el mandatario salteño expresó: “Espero que sea el mejor de los jefes de Gabinete y le voy a dar esa posibilidad porque nos sirve a los argentinos. Y si no es así, tendrán que cambiarlo”.

Sáenz remarcó la necesidad de que el jefe de Gabinete tenga autonomía, ya que “si no tiene poder de decisión con los ministros, no sirve. Necesitamos interlocutores que tomen decisiones sin esperar la autorización de otros”.

La renuncia de Francos fue oficializada el viernes por la noche mediante un comunicado de Presidencia, que también confirmó a Adorni como su reemplazo.

En tanto, Sáenz coincidió en destacar la capacidad de Francos, pero evitó descalificar a Adorni: “Todavía no lo vi caminando a Adorni, no puedo hacer futurología. Capaz termina siendo el mejor jefe de Gabinete del país”.

Sáenz criticó a Mauricio Macri

En paralelo, el presidente Javier Milei cenó con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, tras casi un año de distanciamiento. Luego del encuentro, el expresidente cuestionó la designación de Adorni en la red social X, calificándolo como “un funcionario sin experiencia” y sugiriendo en su lugar a Horacio Marín, titular de YPF.

Ante esto, marcó distancia con Macri: “Lo que tiene que tener el Presidente son interlocutores válidos con los gobernadores, no con expresidentes”. Y agregó con tono crítico: “Le pido a Macri que se ponga en nuestro lugar: nosotros terminamos la reunión y volvemos a nuestras provincias; él termina de comer milanesas y se va a su casa o de viaje”.

Finalmente, Sáenz cerró con una reflexión sobre el rol del expresidente y lanzó: “Puede recomendarme y yo escucharlo porque tiene experiencia, pero a él muy bien no le ha ido con su gestión”.