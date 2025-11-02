En su idea de construcción nacional, Kicillof esquiva la interna y confronta con Milei

"Empiezo por el final, voy a ser candidato a presidente", anunció el gobernador Axel Kicillof en el inicio de la reunión con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) el viernes en Berazategui. Eso, según el relato de uno de los jefes comunales. En el entorno de Kicillof, en cambio, matizaban la declaración y aseguraban que no fue tan taxativa, pero sí que se habló de un proyecto presidencial en 2027. En definitiva, que había claro que, más allá de las cartas que pudiera escribir la ex presidenta Cristina Kirchner, había un camino inexorable por delante y tenía que ver con la instalación del MDF en todo el país. Por otro lado, prevaleció la postura planteada por el gobernador de no ingresar en el fragote interno y seguir la discusión nacional contra el presidente Javier Milei, que en definitiva es lo entienden quieren los que votaron por Fuerza Patria. Con todo, la prescindecia respecto a la interna se pondrá prueba el lunes cuando envíe el proyecto de presupuesto y endeudamiento a la Legislatura bonaerense, donde espera que el bloque oficialista esta vez acompañe su propuesta.

"La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal", sostuvo Kicillof en la extensa carta pública a Milei a propósito que la provincia de Buenos Aires -lo mismo que Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego- hayan sido excluidas del encuentro con gobernadores en la Casa Rosada. Fue la manera que eligió Axel para mantenerse en la discusión como la principal figura opositora a Milei que representó durante toda la campaña y diferenciarse también del tono del mensaje de CFK, que volvió sobre las diferencias internas con el gobernador. "Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos", planteó Kicillof a Milei, además de recriminarle "la quita ilegal de fondos a las provincias".

Hubo gobernadores de Fuerza Patria que participaron de ese encuentro en la Casa Rosada. En el entorno del gobernador aclaraban que habían conversado con Axel antes. "Les dijo que fueran, que era lo que tenían que hacer para reclamar por lo que les corresponde a las provincias", comentaban. Aseguraban que Kicillof mantiene un contacto permanente con todos ellos y que jamás podria haberles dicho que no fueran a la Casa de Gobierno cuando él mismo le viene reclamando desde hace tiempo -lo reiteró en la carta de este sábado- a Milei que lo reciba para recibir una respuesta por los billones de pesos que dejó de recibir Buenos Aires y por los que acudió en reclamo a la Corte Suprema, sin tener novedades.

"Kicillof nos pidió a todos que no nos enredemos en la interna, no podemos hacer política pegándole al de al lado", informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el viernes al término de la reunión en Berazategui. Obviamente, antes de eso hubo una discusión. Hay intendentes enrolados en el MDF