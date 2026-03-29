Constitución: un patrullero se incrustó en una pizzería tras brutal choque con colectivo

Este domingo por la mañana el barrio de Constitución fue escenario de un grave accidente de tránsito que involucró a un patrullero de la Policía de la Ciudad y un colectivo de la Línea 168. El coche policial terminó dentro de una pizzería y el impacto generó conmoción en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 en la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña, según confirmaron fuentes oficiales. Como consecuencia del fuerte impacto, el móvil policial terminó incrustado dentro de una pizzería, mientras que el colectivo quedó sobre la vereda con su parte delantera completamente destrozada.

Además, testigos señalaron que el patrullero circulaba a alta velocidad con la sirena encendida, ya que participaba de una persecución en la zona. “Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto”, relató una vecina, quien también observó cómo retiraban a un efectivo en camilla.

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Por su parte, el dueño de la pizzería, con más de tres décadas de actividad en el barrio, expresó su consternación: “Todavía no caigo; nunca me había pasado algo así”. En paralelo, el SAME desplegó un operativo de emergencia junto a Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes asistieron rápidamente a los heridos.

Los heridos tras el accidente

Entre los lesionados se encuentran policías, pasajeros del colectivo y ocupantes de una Renault Duster que también resultó involucrada en la secuencia. Según los primeros informes médicos, los policías fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del móvil y los ocupantes de la camioneta fueron derivados al Hospital Rivadavia. Asimismo, se confirmó que varios pasajeros del colectivo recibieron atención en el lugar y algunos fueron trasladados para estudios complementarios.

Constitución: un patrullero se incrustó en una pizzería tras brutal choque con colectivo

En cuanto a la investigación, las autoridades informaron que una cámara de seguridad registró el momento exacto del accidente, lo que será clave para determinar responsabilidades. La Unidad Fiscal de Flagrancia Norte quedó a cargo de la causa y deberá establecer si el patrullero cumplía con los protocolos de persecución al momento del choque.

Del mismo modo, vecinos de Constitución manifestaron su preocupación por la frecuencia de accidentes en la avenida San Juan, una arteria de alto flujo vehicular. Finalmente, mientras se aguardan peritajes y declaraciones oficiales, el barrio permanece conmocionado por un episodio que dejó daños materiales significativos y al menos ocho personas heridas.