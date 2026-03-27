Tuvo un accidente, demandó al otro involucrado, pero se lo rechazaron porque tenía la culpa

Un hombre tuvo un accidente con su motocicleta en la ciudad de Córdoba y decidió denunciar al conductor del automóvil que presuntamente había provocado el siniestro. Sin embargo, el Juzgado Civil y Comercial de 51° Nominación de la provincia rechazó la denuncia ya que, al analizar las pericias accidentológicas, se descubrió que el denunciante había sido el verdadero responsable del choque.

La demanda era por daños y perjuicios a raíz de un hecho ocurrido en 2018. El dueño de la moto Yamaha FZ declaró que el conductor del auto Toyota Corolla lo arrinconó para estacionar sobre la avenida Bodereau y eso produjo un choque instantáneo. No obstante, la investigación concluyó todo lo contrario: el denunciante quiso pasar al auto por el lado derecho (algo que es ilegal) en una calle de un solo carril y eso generó la colisión.

En el escrito que difundió el juzgado para comunicar el rechazo a la denuncia del motociclista, se indicó el análisis de la Ordenanza Municipal 9981. Esto se realizó para constatar que las motos solo pueden pasar a un automóvil por el lado izquierdo y no por el derecho como hizo el motociclista. También se indicó que el dueño de la moto intentó circular no solo por la parte derecha, además, rozó el cordón de la acera, algo que también está prohibido.

En este sentido, el juez Gustavo Massano dijo que eximía de todo cargo al conductor del Toyota , ya la culpa del choque había sido exclusivamente del conductor de la moto. "La maniobra del motociclista fue la causa del daño. Por eso, se rechaza la demanda por daños y perjuicios", explicó el magistrado, según indicó Noticias Argentinas.

Por otra parte, la declaración de los testigos del hecho también se sumaron como evidencia clave en la causa. En concreto, se analizó la credibilidad de la exesposa del conductor del Toyota, que iba a bordo de ese automóvil, y de un transeúnte que aportó el motociclista.