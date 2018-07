¿Quién es Iva Olivari, la mujer que se sienta con los suplentes de Croacia?

Iva Olivari, la mujer que se sienta en el banco de la selección de Croacia, es la manager del seleccionado de fútbol que por primera vez en la historia llegó a la final de un Mundial. Y otro récord, Olivari es la primera mujer en sentarse en un banco de suplentes en un Mundial.

"Yo fui discriminada. Claro que he oído todo tipo de comentarios del estilo 'ella no debería estar allí' o 'sería mejor si su puesto fuese de un hombre, ella no sabe de fútbol'. Pero esos comentarios no me importan, me dan igual", le dijo Olivari a AFP.

Olivari es la encargada de organizar los viajes del equipo, los traslados, administrar entrenamientos, los partidos, coordinar cuestiones logísticas, la infraestructura de los hospedajes, y gestionar la comunicación con la FIFA.

Ya formó parte de la delegación en Brasil 2014, aunque en aquella oportunidad le tocó mirar los partidos desde la tribuna. Su primer partido en el banco fue durante la Eurocopa 2016.