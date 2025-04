La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del Alberto Fernández por violencia de género

La Cámara Federal porteña ratificó este martes el procesamiento contra el ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y disidencia de Roberto Boico, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El ex presidente quedó con procesamiento confirmado por "lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas". También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del ex mandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

"Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras", afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas. Y advirtió: "Sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández".

"Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También, que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental", concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez "era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario", agrega la sentencia.

En un contexto así, "por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando", advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini con intervención de la fiscalía de Ramiro González. En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

El procesamiento a Alberto

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado el 17 de febrero por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. El juez federal Julián Ercolini lo procesó por los delitos de "lesiones leves agravadas" por haberse cometido "en un contexto de violencia de género" y contra su pareja en "dos oportunidades; y "amenazas coactivas".

En diálogo con El Destape AM 1070, en ese momento el ex presidente había denunciado que Ercolini no respondió "ninguna" de sus "argumentaciones". En declaraciones radiales, Fernández puso el foco en que el procesamiento salió en medio del escándalo por la estafa cripto propiciada por Javier Milei. "No es casual que el juez haya precipitado estre procesamiento en el día de hoy", dijo.

"Esta es una causa donde le Gobierno está directamente vinculado", declaró Fernández, y siguió: "No es casual que el abogado de Fabiola haya sido uno de los que salió a defender y justificar la estrepitosa estafa de la que participó y fue autor Javier Milei".