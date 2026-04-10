Un video que Manuel Adorni había publicado él mismo en su cuenta de X en 2020, mostrando sus vacaciones en Jamaica, se convirtió esta semana en uno de los clips más compartidos de las redes sociales argentinas. El motivo del repentino interés no es el video en sí, sino el contexto en el que resurgió: el jefe de Gabinete está en el centro de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que avanza a paso firme.

El video de Jamaica que resucitó en el peor momento

En 2020, Manuel Adorni publicó en su propia cuenta de X un video disfrutando las playas de Jamaica. En aquel momento era un personaje mediático sin cargo público y el clip pasó desapercibido. Seis años después, en plena tormenta judicial, el video resurgió y se viralizó con una velocidad inusual. Miles de usuarios lo compartieron acompañado de preguntas sobre el origen del dinero que financió ese viaje y los que vinieron después. El timing fue brutal: el clip circuló masivamente la misma semana en que la Justicia le levantó el secreto bancario y fiscal. Lo que en 2020 era una postal de vacaciones se convirtió en 2026 en un documento incómodo.

Qué investiga la Justicia

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien detectó inconsistencias entre las declaraciones juradas del funcionario y su nivel de vida real. Esta semana el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y una empresa vinculada a ambos. La medida habilita el acceso a cuentas, tarjetas, plazos fijos, cajas de seguridad y movimientos financieros desde el 1 de enero de 2022 hasta hoy.

El departamento que no cierra

El epicentro de la investigación es un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. Adorni lo compró en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, pero solo pagó 30.000 de su bolsillo. Los 200.000 restantes los financiaron las propias vendedoras, dos jubiladas, mediante una hipoteca sin intereses.

La Justicia también analiza la compra de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, y una hipoteca anterior sobre un departamento en el barrio de Parque Chacabuco. En total, la fiscalía detectó gastos en efectivo por más de 80.000 dólares que no se condicen con sus ingresos declarados.

Los viajes que no cuadran

Además de las propiedades, la Justicia investiga los viajes del funcionario. Adorni enfrenta otra causa por un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval que habría pagado el periodista de la TV Pública y amigo de Adorni, Marcelo Grandio. El fiscal pidió a Migraciones el historial completo de salidas del país, y los registros contradicen lo que el propio Adorni declaró públicamente sobre sus viajes al exterior.

En tanto, Adorni ya contrató al abogado penalista Matías Ledesma para su defensa y desde su entorno sostienen que todo se aclarará con la próxima declaración jurada.