Yacobitti, tras el fallo judicial a favor de las universidades: "La situación no da para más"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, celebró el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligó al gobierno nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada tras un veto del presidente Javier Milei. "La justicia una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales", expresó.

"En el día de hoy la Sala III CAF confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) debe dar inmediato cumplimiento con los artículos 5 y 6, primer párrafo, salarios de docentes y no docentes y recomposición de todos los programas de becas del estudiantado entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley", tuiteó Emiliano Yacobitti.

El vicerrector consideró que "con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las universidades", el Poder Ejecutivo "debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado"." Aun si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas", explicó. "El PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley", agregó Yacobitti.

Qué pasa si el Gobierno no cumple con la resolución judicial

Luego, Yacobitti enumeró las consecuencias de un nuevo incumplimiento del Gobierno. "No cumplir la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", expresó.

"⁠La situación de quienes enseñan y trabajan en las universidades públicas no da para más. La gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica", continuó y agregó: "Para resolver el conflicto de lo que pasó y los años que vienen, el gobierno tiene que sentarse a dialogar con los actores de las universidades públicas. Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino".