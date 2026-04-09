La UBA le exigió a Adorni que aplique la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le exigió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte medidas para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé la actualización de salarios docentes y gastos operativos de universidades nacionales. Pese a que fue ratificada por el Congreso y avalada por la Justicia, la ley continúa sin implementarse.

"Constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que compromete la planificación y el sostenimiento de las actividades universitarias", indicó el Consejo Superior de la UBA a través de una resolución. Las autoridades universitarias piden al Gobierno acatar las dos sentencias judiciales que exigen la implementación de la Ley 27.795, aprobada el año pasado por ambas cámaras.

En concreto, el Consejo pidió al gobierno de Javier Milei cumplir de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la ley sancionada, los cuales disponen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, junto con la recomposición de las becas destinadas a estudiantes.

El año pasado, luego de que el Gobierno Nacional dejara en suspenso la aplicación de la ley, tanto la UBA como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) iniciaron acciones legales ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

En diciembre de 2025, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el CIN y declaró inaplicable el Decreto 759/25 con el que la gestión libertaria frenó la ley.

Recientemente, el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de Primera Instancia que admitió la medida cautelar.

Docentes denuncian que perdieron más del 32% de su poder adquisitivo

En este escenario, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) denunció este jueves que los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de caída salarial y reclamó una suba del 48,7%. El miércoles, la entidad llevó adelante una jornada de protesta contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

"Estamos frente a un deterioro inédito. Hoy un docente que recién empieza no tiene un salario que le permita ni siquiera viajar a dar clases y tomarse un café. No vamos a resignar nuestro salario ni el futuro de la universidad pública", sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la Fedun.

En el comunicado, la federación advirtió que los salarios docentes registran una caída sostenida durante 16 meses y acumulan una pérdida del 32,8% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023. "Para recuperar ese nivel, deberían incrementarse en un 48,7%", señalaron.