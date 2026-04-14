"Ano al sol": la insólita conversación en la TV Pública que desató un escándalo

La Televisión Pública quedó en el centro de la escena mediática tras un momento calificado como "bizarro" por los televidentes. Durante la emisión del ciclo Aire de Campo Stream, los integrantes del programa abordaron el concepto de "soling", una práctica que consiste en exponerse a los rayos solares durante breves periodos. Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado que rápidamente se volvió viral.

Durante el intercambio, uno de los participantes del programa defendió esta técnica como una supuesta costumbre ancestral con beneficios para la piel. La frase que detonó la polémica fue: "Empezamos a hacer prácticas más ancestrales... salimos en bolas y exponemos el ano al sol". El fragmento, emitido en vivo este lunes generó una inmediata ola de críticas y cuestionamientos sobre la calidad de los contenidos que financia actualmente el canal estatal.

El fuerte contraste: crisis sin precedentes en medios públicos

Mientras la TV Pública otorga recursos a este tipo de contenidos, los medios públicos atraviesan una de las peores crisis de su historia. Desde la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023, los medios estatales atraviesan un fuerte proceso de ajuste, intervención y reestructuración. El Gobierno cuestionó desde el inicio el rol de estas empresas estatales y avanzó con recortes en Radio y Televisión Argentina (RTA), Télam, Educ.ar y Contenidos Públicos.

El caso más impactante fue el de Télam, cuya operatoria periodística fue desactivada en 2024 tras el cierre de oficinas, suspensión del personal y la interrupción del servicio informativo. En paralelo, TV Pública redujo programación propia, frenó proyectos y quedó envuelta en versiones de cierre o privatización. En tanto, Radio Nacional enfrentó recortes, retiros voluntarios y pérdida de estructura en todo el país.

Para el oficialismo, las medidas apuntan a bajar el gasto y terminar con el uso partidario de los medios estatales. Sus críticos, en cambio, denuncian un desmantelamiento que debilita el acceso a la información pública, la producción cultural y la presencia federal del Estado en la comunicación.