El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acató la orden judicial y realizó el desalojo en el predio de Guernica. Finalmente el juez Martín Rizzo determinó en plena madrugada el retiro de las familias que permanecían en la toma. El gobierno de Axel Kicillof había intentado en varias oportunidades la postergación de la medida y había instalado sus carteras de asistencia a los habitantes de la zona.

En diálogo con El Destape Radio, la ministra de Gobierno, Teresa García, relató que “las fuerzas de seguridad cumplieron con la orden del juez” y que, hasta pasadas las nueve y media de la mañana, había “35 detenidos y varios policías heridos”.

“Ayer (por el miércoles) intentamos por cuarta vez una postergación por unos días, porque quedaban pocas personas en Guernica y el fiscal no accedió", sostuvo la funcionaria. "El ministro Andrés Larroque aceleró la firma de los acuerdos con las personas que quedaban, no quisieron firmar el acuerdo y el fiscal volvió a no acceder. El desalojo es la consecuencia de todos estos factores”, sostuvo García. “Hay que reivindicar el esfuerzo que hizo el gobierno para solucionar el tema”, aseguró.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires hace más de 30 días que está trabajando en el lugar y logró que el 85% de las personas que estaban allí accedieran a retirarse pacíficamente de la toma; quedó un reducido grupo”, señaló García y agregó que “hubo sectores que quisieron aprovechar políticamente esto”.

El inicio de una jornada caliente

Miles de efectivos de la Policía bonaerense comenzaron en la madrugada de este jueves a avanzar sobre la toma de la localidad de Guernica, para concretar el desalojo de las 1.000 personas que todavía quedaban en el predio de unas cien hectáreas. La toma era sostenida por un grupo de personas, en tanto que la mayoría (se estima entre 80 y el 85%) ya se había retirado pacíficamente tras acordar con el gobierno bonaerense, que pidió postergar el desalojo en varias oportunidades con el fin de buscar una solución pacífica.