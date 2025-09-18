Milei sufrió una contundente derrota en el Congreso: cómo votaron los diputados santafesinos

El Congreso le propinó una contundente derrota al gobierno de Javier Milei tras rechazar los vetos a las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento Universitario. Con el apoyo de legisladores que alguna vez fueron aliados de la gestión libertaria, la oposición alcanzó los dos tercios necesarios e insistió con las normativas apoyadas por un gran porcentaje de la sociedad. En ese marco, las y los legisladores que representan a la provincia de Santa Fe jugaron un papel fundamental a la hora de tomar posición contra los vetos del libertario.

Afuera del parlamento, estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, médicos, movimientos sociales, jubilados y sindicatos protestaron en una nueva Marcha Federal que confluyó en el centro porteño y se replicó en el resto del país. Bajo la consigna “No a los vetos. Sí a la Universidad y la Salud Pública”, cientos de miles de personas se concentraron en diferentes ciudades para hacerle frente a las políticas de ajuste de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

La votación que impacta sobre el Hospital Garrahan culminó con 181 votos a favor de rechazar el veto, 60 en contra y una abstención. Esta iniciativa declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años, como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas.

Mientras que la votación para rechazar el veto a la ley que eleva progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, obtuvo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. De esta manera, las nuevas derrotas parlamentarias del mandatario nacional y su ajuste debe pasar a ser discutido en el Senado.

El oficialismo perdió la pulseada en temas sensibles para la opinión pública: la salud infantil y la educación superior, dos áreas que atraviesan dificultades presupuestarias y que se transformaron en bandera de reclamos sociales durante los últimos meses.

Financiamiento universitario: cómo votaron los diputados santafesinos

En el caso de Santa Fe, 12 de los 19 diputadas y diputados votaron a favor del financiamiento universitario y en rechazo del veto presidencial. Por otro lado, cuatro se pronunciaron en contra y tres estuvieron ausentes.

A favor de la ley:

Florencia Carignano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Diego Giuliano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Germán Martínez (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Mónica Fein (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Esteban Paulón (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Mario Barletta (Unidos)

(Unidos) Melina Giorgi (Democracia para Siempre)

(Democracia para Siempre) Germana Figueroa Casas (PRO)

(PRO) Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)

(Defendamos Santa Fe) Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)



En contra de las universidades:

Alejandro Bongiovanni (PRO)

(PRO) Luciano Laspina (PRO)

(PRO) Nicolás Mayoraz ( La Libertad Avanza)

La Libertad Avanza) Romina Diez (La Libertad Avanza)



Ausentes:

Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) José Núñez (PRO)

(PRO) Verónica Razzini (Futuro y Libertad)



Emergencia pediátrica: cómo votaron los diputados santafesinos

La delegación santafesina mostró nuevamente una mayoría en defensa del proyecto.

A favor:

Germán Martínez (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Florencia Carignano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Diego Giuliano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Mónica Fein (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Esteban Paulón (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Mario Barletta (Unidos)

(Unidos) Melina Giorgi (Democracia para Siempre)

(Democracia para Siempre) Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)

(Futuro y Libertad) José Núñez (PRO)

(PRO) Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)



En contra de la Salud:

Alejandro Bongiovanni (PRO)

(PRO) Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Romina Diez (La Libertad Avanza)



Ausentes: