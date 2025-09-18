Milei sufrió una contundente derrota en el Congreso: cómo votaron los diputados santafesinos

El Congreso le propinó una contundente derrota al gobierno de Javier Milei tras rechazar los vetos a las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento Universitario. Con el apoyo de legisladores que alguna vez fueron aliados de la gestión libertaria, la oposición alcanzó los dos tercios necesarios e insistió con las normativas apoyadas por un gran porcentaje de la sociedad. En ese marco, las y los legisladores que representan a la provincia de Santa Fe jugaron un papel fundamental a la hora de tomar posición contra los vetos del libertario.
Afuera del parlamento, estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, médicos, movimientos sociales, jubilados y sindicatos protestaron en una nueva Marcha Federal que confluyó en el centro porteño y se replicó en el resto del país. Bajo la consigna “No a los vetos. Sí a la Universidad y la Salud Pública”, cientos de miles de personas se concentraron en diferentes ciudades para hacerle frente a las políticas de ajuste de la administración de La Libertad Avanza (LLA).
La votación que impacta sobre el Hospital Garrahan culminó con 181 votos a favor de rechazar el veto, 60 en contra y una abstención. Esta iniciativa declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años, como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas.
Mientras que la votación para rechazar el veto a la ley que eleva progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, obtuvo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. De esta manera, las nuevas derrotas parlamentarias del mandatario nacional y su ajuste debe pasar a ser discutido en el Senado.
El oficialismo perdió la pulseada en temas sensibles para la opinión pública: la salud infantil y la educación superior, dos áreas que atraviesan dificultades presupuestarias y que se transformaron en bandera de reclamos sociales durante los últimos meses.
Financiamiento universitario: cómo votaron los diputados santafesinos
En el caso de Santa Fe, 12 de los 19 diputadas y diputados votaron a favor del financiamiento universitario y en rechazo del veto presidencial. Por otro lado, cuatro se pronunciaron en contra y tres estuvieron ausentes.
A favor de la ley:
- Florencia Carignano (Unión por la Patria)
- Diego Giuliano (Unión por la Patria)
- Germán Martínez (Unión por la Patria)
- Magalí Mastaler (Unión por la Patria)
- Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)
- Mónica Fein (Encuentro Federal)
- Esteban Paulón (Encuentro Federal)
- Mario Barletta (Unidos)
- Melina Giorgi (Democracia para Siempre)
- Germana Figueroa Casas (PRO)
- Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)
- Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)
En contra de las universidades:
- Alejandro Bongiovanni (PRO)
- Luciano Laspina (PRO)
- Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
- Romina Diez (La Libertad Avanza)
Ausentes:
- Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
- José Núñez (PRO)
- Verónica Razzini (Futuro y Libertad)
Emergencia pediátrica: cómo votaron los diputados santafesinos
La delegación santafesina mostró nuevamente una mayoría en defensa del proyecto.
A favor:
- Germán Martínez (Unión por la Patria)
- Florencia Carignano (Unión por la Patria)
- Diego Giuliano (Unión por la Patria)
- Magalí Mastaler (Unión por la Patria)
- Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)
- Mónica Fein (Encuentro Federal)
- Esteban Paulón (Encuentro Federal)
- Mario Barletta (Unidos)
- Melina Giorgi (Democracia para Siempre)
- Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)
- José Núñez (PRO)
- Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)
En contra de la Salud:
- Alejandro Bongiovanni (PRO)
- Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
- Romina Diez (La Libertad Avanza)
Ausentes:
- Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
- Germana Figueroa Casas (PRO)
- Luciano Laspina (PRO)