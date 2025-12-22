Recolectores de basura denunciaron amenazas del gobierno de Vidal: "Se repiten desde hace años"

En medio de la crisis desatada en la provincia de Santa Cruz por el gobernador Claudio Vidal, trabajadores del sector de Recolección de Residuos de Pico Truncado realizaron una protesta frente a la Secretaría de Medio Ambiente, ubicada en el edificio Ex Panamerican, donde advirtieron por violencia laboral, falta de acompañamiento gremial y condiciones de trabajo "inseguras". Los empleados remarcaron que "el desgaste físico es constante", con apenas cuatro francos mensuales, "salarios bajos" y problemas que, según afirmaron, "se repiten desde hace años".

En ese contexto, denunciaron amenazas por parte del secretario de Medio Ambiente, Diego Procopio. Según relataron, habrían recibido expresiones como: "Si no te gusta, te vas". A este ataque lo describieron como un trato "pesado" que se repite con distintos empleados del sector.

Los recolectores también exigieron públicamente la presencia de los gremios, recordando que pagan la cuota sindical todos los meses y que esperan respaldo y acompañamiento. Indicaron que algunos trabajadores habrían sido agredidos verbalmente, lo que profundizó el malestar interno.

Durante la manifestación, los trabajadores aseguraron sentirse "totalmente desamparados" por los gremios de la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Señalaron que, pese a haber solicitado formalmente la presencia sindical para acompañar los reclamos del sector, ningún representante se hizo presente. De acuerdo a lo informado por el medio Truncado Noticias, indicaron que el conflicto lleva años y que la situación se volvió "cansadora", con un nivel de exigencia que consideran excesivo.

Riesgos en los camiones y falta de seguridad

Trabajadores con mayor antigüedad explicaron que existen actas firmadas en reuniones previas entre el sector, el secretario y los gremios, donde quedaron asentadas distintas situaciones. Aseguraron que siempre intentaron encaminar los reclamos por vías formales, "con papeles", para no exponer a nadie ni poner en riesgo la fuente laboral.

Según relataron, hubo un compromiso de ser escuchados, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades. Manifestaron que consideran esta falta de diálogo como una "falta de respeto", ya que cumplen diariamente con un trabajo que califican como "esencial" para mantener la ciudad limpia.

En relación con la tarea diaria, los "coleros" explicaron que trabajan bajo un régimen de seis días laborales por uno de descanso. Señalaron que salen a trabajar a las 20 y que no tienen horario fijo de finalización, especialmente los domingos y lunes. Además, indicaron que recorren kilómetros a pie por noche y que, en muchos casos, trabajan solo dos coleros por camión. Denunciaron una falta crónica de personal que se agrava en períodos de vacaciones, lo que recarga aún más a quienes quedan cubriendo los recorridos.

Choferes del sector también expusieron falencias en las unidades de recolección. En ese sentido, mencionaron problemas de mantenimiento, camiones que quedan fuera de servicio y fallas técnicas en vehículos nuevos. Uno de los puntos señalados fue la "parrilla" trasera partida a la mitad, lo que impide la correcta circulación de los coleros y representa un riesgo.