Dispararon contra la camioneta de Urtubey en Salta

Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, denunció que la camioneta en la que se trasaladaba fue impactada por una bala, según confirmaron a El Destape fuentes del entorno del ex gobernador de Salta. Las mismas acotaron que la policía "informalmente dice que es un disparo".

Según se indicó en el reporte policial, Urtubey iba transitando por la ruta N°5 desde la localidad de Orán hacia General Pizarro. "Fue que de un momento a otro sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana", se indicó en la denuncia. El ex gobernador se ubicaba del lado derecho. No se reportaron heridos entre los tripulantes de la camioneta Hilux.

Fuentes cercanas al ex mandatario provincial "puede ser cualquier cosa: un cazador furtivo, un atentado, álguien que los quería chorear", por lo que se estima que "debería estar de oficio actuando una fiscalía".

Urtubey fue gobernador de Salta entre 2007 y 2019, cuando fue candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna en el espacio Cambio Federal. Este año lanzó su candidatura como senador nacional por Salta por Fuerza Patria, luego de un acercamiento al peronismo kirchnerista. De hecho, este año visitó a la ex presidenta Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde tiene su prisión domiciliaria.

Saenz protestó en Plaza de Mayo, lo salió a saludar Francos y cantó Facundo Saravia

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se acercó el lunes pasado a la puerta de la Casa Rosada para protestar por la nula obra pública del gobierno de Javier Milei. Previamente había avisado que realizaría un acampe frente a la casa de Gobierno.

"Las obras se firmaron y se conveniaron en junio del año pasado. En marzo las ratificaron", explicó Sáenz en diálogo con TN. "Venimos hablando con unos, con otros. Y nos van pateando y la verdad es que esta falta de gestión que vemos... yo ya he hablado con todo el mundo", continuó.

Después de que Sáenz protestara durante algunos minutos, bajó a saludarlo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Tenemos que trabajar en conjunto a ver cómo viene la segunda etapa del Gobierno", dijo Francos cuando dio una entrevista, antes de explicar que vio la acción del gobernador por televisión y decidió salir de la Casa Rosada. Cuando bajó se generó una escena especial: Sáenz le dio una guitarra a Facundo Saravia, de Los Chalchaleros, quien comenzó a cantar frente a los funcionarios.